가축전염병 ‘3중고’ 비상인데…방역 예산은 ‘예비 곳간’ 의존

지난달 8일 아프리카돼지열병이 발생한 경기도 화성시의 한 돼지농장 출입이 통제되고 있다. 연합뉴스

역대 최악의 아프리카돼지열병(ASF) 확산과

가축 전염병 ‘3중고’에도

방역 예산과 인력은

‘집행률 100%’라는 숫자 뒤에는 예비비와 사업 전용으로 연명하는 관행이 자리 잡았고, 현장 최전선의 수의직 공무원은 3명 중 1명이 공석이다.

집행률이다.

하려면 관계 부처 협의와 승인 절차가 필요해 통상 2주 안팎의 시간이 걸린다. 현장에서 긴급 방역 조치가 필요한 상황에서는 이러한 행정 절차가 부담으로 작용할 수 있다.