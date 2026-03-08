시사 전체기사

류지현 감독 "경우의 수 남았다…내일 선발 손주영"

입력:2026-03-08 16:07
수정:2026-03-08 16:22
류지현(앞줄 왼쪽) 야구대표팀 감독이 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 C조 3차전 경기 도중 그라운드를 바라보고 있다. 연합뉴스

대만에 분패를 당한 류지현 야구 대표팀 감독이 호주전 벼랑 끝 승부의 선발로 손주영(LG 트윈스)을 낙점했다.

류 감독이 이끄는 대표팀은 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 C조 3차전 대만과의 경기에서 4대 5로 패했다. 1승 2패를 기록한 대표팀은 8강 진출에 적신호가 켜졌다.

류 감독은 “반드시 이겼어야 하는 경기에서 좋지 않은 결과를 가져왔다”며 “아직 8강 진출 경우의 수가 남아있는 만큼 내일 경기를 잘 준비하겠다”고 말했다.

류 감독은 이날 류현진(한화 이글스)과 곽빈(두산 베어스), 데인 더닝(시애틀 매리너스)까지 세 명의 선발 자원을 모두 투입하는 초강수를 뒀으나 패배를 막지 못했다. 류 감독은 “대회 전부터 이날 세 선수를 투입할 계획을 가지고 있었다”고 설명했다.

이날 승리를 거둔 대만 대표팀에 대해선 “최근 많은 발전을 통해 조직력이 좋은 팀으로 자리 잡은 것 같다”며 “선발 구린루이양이 초반 이닝을 길게 가져가주면서 대만이 경기 후반 힘을 낼 수 있었다”고 평가했다.

도쿄=최원준 기자

최원준 기자 1jun@kmib.co.kr

