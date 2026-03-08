손훈모, 순천시장 출마…과거 민주당 ‘공천 취소’ 경선 변수되나

총선 당내 경선서 ‘이중투표 유도’ 의혹

검찰 무혐의 처분으로 법적 책임 면해

생성형 AI로 만들어진 이미지입니다.

앞서 손 예비후보는 지난 2024년 제22대 총선 순천·광양·곡성·구례 갑 민주당

경선에서 1위를 차지했던 손 변호사는 선거 캠프 관계자와 지지자들 사이에서 불거진 이중투표 인증 논란으로 중앙당 윤리감찰단의 실사를 받았고, 결국 당 지도부는 사안의 중대성을 인정해 심야 최고위원회를 거쳐 손 변호사의 공천권을 최종 박탈했다. 이 때문에 차점자였던 김문수 현 국회의원으로 후보를 전격 교체한 바 있다.