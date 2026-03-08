손훈모, 순천시장 출마…과거 민주당 ‘공천 취소’ 경선 변수되나
총선 당내 경선서 ‘이중투표 유도’ 의혹
검찰 무혐의 처분으로 법적 책임 면해
더불어민주당 소속 손훈모 순천시장 예비후보가 본격적인 선거 레이스에 돌입한 가운데 과거 민주당 공천 취소 이력이 이번 당내 경선에서 어떻게 작용할지 지역 정가의 관심이 쏠리고 있다.
손 예비후보는 지난 7일 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거 일정에 돌입했다. 이날 그는 “변호사로 활동하며 순천 곳곳에서 시민들의 고충과 눈물을 직접 마주했다”며 “시민 곁에서 함께 울고 웃는 현장 소통형 시장, 모두가 잘 사는 경제시장이 되겠다”고 밝혔다.
손 예비후보를 포함, 민주당 후보자간 치열한 당내 경선이 예고된 가운데 손 예비후보의 민주당 공천 취소 이력은 경선서 변수로 작용할 전망이다.
앞서 손 예비후보는 지난 2024년 제22대 총선 순천·광양·곡성·구례 갑 민주당 경선에서 1위를 차지했던 손 변호사는 선거 캠프 관계자와 지지자들 사이에서 불거진 이중투표 인증 논란으로 중앙당 윤리감찰단의 실사를 받았고, 결국 당 지도부는 사안의 중대성을 인정해 심야 최고위원회를 거쳐 손 변호사의 공천권을 최종 박탈했다. 이 때문에 차점자였던 김문수 현 국회의원으로 후보를 전격 교체한 바 있다.
당시 손 후보는 특정 후보의 지지 여부를 묻는 경선 여론조사 참여 화면을 1300명이 넘게 모인 단체 채팅방에 거듭 공유해 논란을 자초했다. 손 변호사는 이중투표 인증 글 공유에 대해 “지지자가 보내온 사진을 교회 예배 도중 단순 공유한 것”이라고 해명했다.
이후 이어진 사법처리 과정에서 손 변호사 측은 검찰로부터 무혐의 처분을 받았다. 기소를 피하면서 법적인 책임은 면했지만, 해당 의혹은 손 예비후보에게 정치적 책임을 남겼다는 평가다.
당시 중앙당이 공천을 취소한 사안을 두고 민주당이 이번 순천시장 경선에선 어떤 판단을 할 지 지역 정가의 관심이 주목되는 부분이다. 민주당에선 손 예비후보와 함께 오하근 전 전남도의원, 서동욱 전 전남도의회 의장, 허석 전 순천시장, 한숙경 전남도의원 등이 순천시장에 출마한다.
순천=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
