넥슨재단, 한국비버정보교육연합-대전교육정보원과 업무 협약

업무협약 모습. 넥슨 제공

넥슨재단과 한국비버정보교육연합은 대전광역시교육청 산하 대전교육정보원과 무료 코딩 교육 통합 플랫폼 ‘BIKO’를 기반으로 컴퓨팅 사고력 및 정보교육 역량 강화를 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다.