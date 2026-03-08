한국, 대만에 연장패…WBC 8강 ‘빨간불’
한국 야구대표팀의 17년 만의 월드베이스볼클래식(WBC) 2라운드(8강)행 신호등에 적신호가 켜졌다. 1라운드 순위 다툼의 분수령으로 꼽혔던 대만전을 연장 승부 끝에 내주며 벼랑 끝에 몰렸다.
류지현 감독이 이끄는 대표팀은 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 1라운드 C조 3차전에서 대만에 4대 5로 패했다.
선취점은 대만이 가져갔다. 2회초 선두타자로 나선 장위청이 솔로 홈런을 터뜨리며 기선 제압에 성공했다.
상대 선발 구린루이양에 4회까지 1안타로 묶였던 대표팀은 5회말 첫 득점을 올렸다. 안현민(KT 위즈)의 볼넷과 문보경(LG 트윈스)의 안타로 무사 1, 3루가 만들어졌다. 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)이 유격수 방면 병살타를 치는 사이 안현민이 홈을 밟으며 1-1 동점을 만들었다.
균형은 곧바로 깨졌다. 6회초 대만 선두타자 정쭝저가 중앙 담장을 넘기는 역전 솔로 홈런을 쏘아 올리며 다시 앞서갔다.
위기의 순간 김도영이 해결사로 나섰다. 1-2로 뒤진 6회말 1사 1루에서 타석에 들어선 그는 린웨이언의 초구 시속 151㎞ 직구를 받아쳐 좌측 담장을 넘기는 역전 2점 홈런을 터뜨렸다. 시속 176㎞로 날아간 타구는 외야 관중석 2층에 꽂혔다. 타격 직후 홈런을 직감한 김도영은 배트를 위로 던지는 ‘배트플립’을 선보이며 포효했다.
하지만 대표팀은 다시 리드를 빼앗겼다. 3-2로 앞선 8회초 스튜어트 페어차일드에 역전 투런포를 허용하며 한 점 차로 뒤쳐졌다.
이때 또 한 번 김도영이 존재감을 과시했다. 8회말 2사에서 김혜성(LA 다저스)이 볼넷으로 출루한 상황에서 우중간 2루타를 날려 동점을 만들었다.
9회를 득점 없이 마친 대표팀은 연장 승부치기에 돌입했다. 무사 2루에서 시작한 10회초 대만이 스퀴즈 번트를 성공하며 4-5가 됐다. 이어진 10회말 대표팀은 득점에 실패하며 경기를 그대로 마무리했다.
류지현 감독은 이날 예고대로 마운드 총력전을 펼쳤지만 결과적으로 성공하지 못했다. 선발로 류현진(한화 이글스)을 내세웠고, 토종 에이스 곽빈(두산 베어스)을 뒤이어 올렸다. 세 번째 투수로는 한국계 데인 더닝(시애틀 매리너스)을 투입했다. 한 경기에 선발 자원 3명을 투입하는 초강수를 뒀지만 패배를 막지 못했다.
더닝의 블론세이브로 류현진과 곽빈의 호투도 빛이 바랬다. 류현진은 17년 만의 WBC 등판에서 3이닝 3탈삼진 1실점을 기록했고, 곽빈 역시 7회 1아웃까지 대만 타선을 1실점으로 막아냈다.
1승 2패를 기록한 대표팀은 9일 같은 장소에서 호주와 1라운드 최종전을 치른다.
도쿄=최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
