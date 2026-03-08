광양제철소, 생성형 AI 경진대회 개최…직원 AI 역량 강화

“인공지능으로 생산성·효율성 모두 잡는다”



현장 중심 과제로 실무형 디지털 인재 양성 나서

광양제철소 전경, 광양제철소 제공

포스코 광양제철소가 직원들의 AI 역량 강화를 위해 생성형 AI 경진대회를 개최한다. 이번 경진대회는 광양제철소가 추진 중인 AI 기반 일하는 방식 혁신 전략의 일환이다. 지난해에 이어 두 번째로 열린다.



경진대회는 현업 분야의 작업을 AI 기반 에이전트 시스템으로 구현하는 과제를 중심으로, 직원들이 창의성과 실용성을 겨루는 자리다. 대회는 두 가지 종목으로 진행된다.



첫 번째는 생성형 AI와 연동해 업무 효율을 높이는 AI 에이전트 구현 종목이다. 이 종목은 최대 5명까지 팀을 이뤄 참가할 수 있다.



챗봇, 자동 문서작성 시스템, 자동 프로그램 생성 시스템 등 다양한 방식으로 업무 효율을 높일 수 있는 서비스를 구현하는 데 초점을 맞췄다. 참가자들은 현황과 문제점, 개선 아이디어 및 기대효과, AI 에이전트 구축 프로세스 등을 담은 제안서를 제출해야 한다.



광양제철소는 직원들이 과제 수행 과정에서 AI 서비스 구현 가능성을 높이고 기술 역량을 키울 수 있도록 사내 교육 프로그램인 ‘러닝플랫폼’ 시스템을 통해 AI 적용 사례 공유와 전문 강의를 수시로 제공할 계획이다.



두 번째 종목은 개인이 참가하는 AI 관련 만화 제작 부문이다. '기본의 실천'이라는 주제 아래, 안전 수칙 준수와 보안 마인드 확립 등 포스코인에게 필요한 핵심 가치를 AI를 활용해 4컷 만화로 표현하는 과제다.



각 종목에서 제출된 결과물은 완성도, 창의성, 기대효과 등을 기준으로 전문부서의 심사를 거쳐 우수작을 선정한다. 선정된 작품에는 제철소장 포상, 백화점 상품권, 주유권 등 다양한 포상이 수여될 예정이다.



제출 기한은 6월 24일까지이며, 한 달간의 심사를 거쳐 7월 22일 최종 수상자가 발표된다.



광양제철소 관계자는 8일 “참가 직원들이 실제 산업현장에서 마주하는 문제에 대해 고민하고 해결책을 제시하는 과정에서 AI 경쟁력을 갖춘 인재로 성장해 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다”고 말했다.



광양=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



