“벤틀리가 가다 서다 반복”…용산서 30대 약물운전 혐의 체포

운전자는 음주 상태는 아니었지만 약물 검사 요구를 거부해 현장에서 체포됐다.

서울 용산구에서 벤틀리를 몰던 30대 남성이 약물 운전 혐의로 경찰에 붙잡혔다.8일 경찰에 따르면 서울 용산경찰서는 도로교통법상 약물 운전 혐의로 벤틀리 운전자 30대 남성 A씨를 입건해 조사 중이다.A씨는 지난달 28일 오전 3시14분쯤 용산구 한강로3가 일대에서 약물을 복용한 상태로 차량을 운전한 혐의를 받는다.당시 경찰은 "차선을 제대로 맞추지 못하고 가다 서기를 반복하는 차량이 있다"는 신고를 접수하고 출동한 것으로 알려졌다.A씨의 차량에서는 액상 담배와 유사한 형태의 불상의 약물 키트가 발견된 것으로 전해졌다. 경찰은 해당 물질이 마약류인지 여부와 출처 등을 조사하고 있다.백재연 기자