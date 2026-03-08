민형배 “전남·광주 산업용 전기 100원 시대” 공약
“요금 대폭 낮춰 기업 유치”
초대 전남광주특별시장 출마를 선언한 더불어민주당 민형배 국회의원이 전남·광주 산업용 전기를 1kWh 당 100원까지 낮춰 에너지 경제모델을 구축하겠다고 밝혔다.
민 의원은 8일 보도자료를 통해 전남·광주를 세계적인 기업이 찾아오는 산업 거점으로 대전환시키기 위해 산업용 전기를 1kWh당 100원에 공급하는 구상을 공식 발표할 예정이라고 밝혔다.
민 의원은 9일 오후 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열어 이같은 구상을 구체적으로 밝힌다는 방침이다. 이날 기자회견에는 에너지 관련 전문가도 참여 예정이다.
민 의원은 이에 대해 “전력 가격은 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 조건”이라며 “전기요금이 절반 가까이 낮아지는 도시가 있다면 기업은 그곳으로 움직인다. 저는 그 이동의 방향을 전남·광주로 만들겠다”고 공약했다.
민 의원이 제시하는 구상은 전남·광주에 RE100 산업단지를 조성하고 100 원 수준의 장기 안정 전력 공급 체계를 구축하는 것이다. 이를 위해 재생에너지 직접 공급(PPA), 에너지저장장치(ESS) 연계 , 장기 전력계약 구조 등을 결합해 기업이 예측 가능한 수준의 전력 가격을 안정적으로 확보할 수 있도록 하는 모델을 구축한다는 계획이다.
아울러 전력 판매 수익의 일부를 지역 주민에게 환원하는 ‘햇빛·바람 소득’ 모델도 함께 추진한다.
민 의원은 “이는 단순한 구호가 아니라 전력 제도 설계와 산업단지 조성, 전력 공급 체계 정비, 금융 지원 방안을 결합해 실현해 나갈 정책 목표”라고 설명했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
