민형배 “전남·광주 산업용 전기 100원 시대” 공약

“요금 대폭 낮춰 기업 유치”

더불어민주당 민형배 국회의원. 뉴시스

전남·광주를 세계적인 기업이 찾아오는 산업 거점으로 대전환시키기 위해 산업용 전기를 1kWh당 100원에 공급하는 구상을 공식 발표할 예정이라고 밝혔다.