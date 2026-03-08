클럽보다 텔레그램서 활개…6개월새 마약류 사범 6648명 검거
온라인 마약사범 43% 증가
해외 마약 밀반입 차단 위해 협력관 추가 파견
경찰청 국가수사본부는 최근 6개월간 실시한 마약 집중 단속에서 마약류 사범 6648명을 검거하고 이 가운데 1244명을 구속했다고 8일 밝혔다. 마약류 판매자 등 공급사범(2747명)과 투약자 등 단순사범(3901명)이 동시에 늘면서 검거 인원은 지난해 같은 기간보다 1000명 가까이 늘었다.
특히 온라인에서 마약을 공급하거나 구매한 마약류 사범이 3020명으로 전년 동기 대비 43.3% 증가했다. 이 가운데 10~30대가 67.4%를 차지하며 전년 동기(68.3%)와 비슷한 비중을 차지했다. 연간 온라인 마약사범 비중은 2022년 25%에서 지난해 40%로 매년 높아지고 있다. 텔레그램 채널 등을 통해 비대면으로 마약을 거래하는 행태가 지속하고 있는 것이다.
반면 클럽 등 유흥가 일대의 마약류 사범은 223명을 검거하며 전년(506명) 대비 절반 이상 감소했다. 의료용 마약류 시장에서는 전년보다 49% 증가한 651명이 검거됐다. 외국인 마약류 사범은 1113명으로 16.7% 늘었다.
종류별로는 향정신성의약품(필로폰·합성 대마·케타민 등) 사범이 85.2%로 대다수였고, 대마 사범이 9.0%, 마약(양귀비·코카인) 사범은 5.4%로 뒤를 이었다. 지난해 압수한 마약류 총량은 608.5㎏으로 전년(457.5㎏) 대비 33% 증가했다. 경찰 관계자는 “신종 마약 유입이 확대되면서 향정사범 비율이 증가 추세”라고 설명했다.
경찰은 올해 상반기에도 집중 단속을 이어갈 방침이다. 해외에서 신종 마약 등의 밀반입을 차단하기 위해 국제 마약 협력관도 추가 파견한다. 경찰은 기존 태국 마약통제청 협력관(1명)과 함께 인터폴 본부, 유엔마약범죄사무소 아태지역사무소에도 각각 1명씩 추가로 보낼 예정이다. 또한 봄철에 각종 페스티벌과 함께 클럽, 노래방 등 이용객이 늘어날 것으로 예상되면서, 유흥가 일대에서 소방·지방자치단체 등 관계기관과 마약류 합동 단속에 나설 계획이다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
