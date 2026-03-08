GTX·왕숙신도시 기반 남양주…과천 경마장 유치전 돌입
경기 남양주시는 과천 경마장 이전 추진에 맞춰 경마장 유치에 나서며 수도권 동북부 관광허브 조성을 추진한다고 8일 밝혔다.
시는 경마장을 단순한 경주 시설이 아닌 관광·레저·치유 기능을 결합한 ‘미래형 관광허브’로 조성해 수도권 동북부의 자족 기능을 강화하고 지역 경제 활력을 높인다는 구상이다.
특히 시는 교통 접근성을 핵심 경쟁력으로 내세우고 있다. 남양주에는 수도권 광역급행철도(GTX) D·E·F 노선이 추진 중이며, 지하철 4·8·9호선 연장도 계획돼 있다. 여기에 중부연결 민자고속도로 신설과 수도권순환고속도로, 서울양양고속도로가 연결돼 수도권 전역에서 접근이 용이한 교통 요충지라는 평가다.
남양주에는 3기 신도시 가운데 최대 규모인 왕숙신도시가 조성 중이며, 인근 공공주택지구와 역세권 개발이 이어지고 있어 배후 수요 측면에서도 강점을 강조했다. 시는 이러한 인구 기반이 복합 레저시설의 안정적인 방문 수요를 확보하는 핵심 요소가 될 것으로 보고 있다. 또한 풍부한 녹지와 정주 환경이 마사회 직원들의 거주 여건 측면에서도 경쟁력이 있다고 설명했다.
시는 경마장을 중심으로 한강 수변 자원을 활용한 관광벨트 조성도 추진한다. 현재 검토 중인 후보지와 한강을 연결하는 산책로와 자전거 도로를 구축해 ‘블루-그린 관광 벨트’를 만들고, 동물 매개 치유 농장, 재활 승마 체험, 생태 체험 공간 등을 배치해 친환경 체류형 관광지로 발전시킨다는 계획이다.
시는 경마장 유치가 현실화될 경우 연간 약 400만명 이상의 방문객 유입과 함께 매년 약 500억원 규모의 레저세 확보가 가능할 것으로 전망하고 있다. 확보된 재원은 주민 편의시설 확충과 복지사업 등에 재투자해 재정 자립도를 높이겠다는 방침이다.
주광덕 남양주시장은 “남양주는 GTX와 신도시 개발을 통해 수도권 중심 도시로 도약하는 전환점에 있다”며 “과천 경마장 유치는 남양주의 미래 100년을 준비하는 전략적 프로젝트로, 건전한 레저 문화 확산과 지역 경제 활성화를 동시에 이끌 수 있는 방안이 될 것”이라고 말했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
