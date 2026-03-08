전쟁 목표·전개 오락가락하는 트럼프…“실시간으로 종전 시나리오 다시 써”

트럼프 “쿠르드족 개입 원하지 않는다” 기존 입장 뒤집어

“지상군 투입, 지금은 아니지만 나중엔 할 수도” 모호한 발언 계속

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 델라웨어주 도버 공군기지에서 열린 미군 장병 유해 귀환식에서 거수 경례를 하고 있다. 연합뉴스

이란 전쟁에 쿠르드족이 개입하는 것을 원하지 않는다는 입장을 밝혔다.

트럼프는 언제까지 전쟁이 이어갈 것이냐는 질문에 “모르겠다. 필요한 만큼 계속될 것”이라면서도 “하지만 그들의 군대는 거의 존재하지 않는다. 우리는 그들의 군 자체를 매우 강하게 타격했다. 우리가 추가로 할 수도 있고 하지 않을 수도 있다. 아직 결정하지 않았다”고 설명했다.