아들 괴롭힘 막다 폭행당한 母…법원“가해 학생 부모 2300만원 배상”

또 피해 학생의 조부모에게도 각각 위자료 100만원씩을 지급하라고 했다.

동급생을 괴롭히다 이를 말리던 피해 학생의 어머니까지 폭행한 중학생 사건과 관련해 법원이 가해 학생 부모에게 손해배상 책임이 있다고 판단했다.8일 법조계에 따르면 부산지법 동부지원(판사 류희현)은 피해 학생 A군과 가족 3명이 가해 학생 B군의 부모를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 약 2300만원을 배상하라고 판결했다.판결문에 따르면 B군은 2023년 3월 19일 부산의 한 공원 인근에서 동급생인 A군을 놀리다 이를 제지하던 A군의 어머니를 밀어 넘어뜨렸다. B군은 넘어진 A군의 어머니를 발로 차고 A군을 위협하는 등 폭력을 행사한 것으로 조사됐다.사건 이후 교육 당국은 학교폭력 대책심의위원회를 열어 피해 학생에게 심리 상담과 치료·요양 조치를 결정했다. 가해 학생에게는 피해 학생에 대한 접촉·협박·보복 금지와 사회봉사 10시간 처분을 내렸다.B군 측은 이 처분에 불복해 취소 소송을 제기했으나 법원은 이를 받아들이지 않았고, 해당 결정은 확정됐다.민사 재판부 역시 가해 학생 부모의 감독 책임을 인정했다. 류 판사는 "가해 학생의 행위는 불법행위에 해당하고, 피고들은 미성년자인 자녀를 교육·보호·감독할 의무를 소홀히 한 잘못이 있다"고 판단했다.재판부는 가해 학생 부모가 피해 학생 어머니에게 치료비와 약제비, 위자료 등을 포함해 790만원을 지급하고, 피해 학생에게도 정신건강의학과 치료비와 심리상담비, 위자료 등을 포함해 1327만원을 배상하라고 판결했다.