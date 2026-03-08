기업이 투자해 제주 연안 블루카본 생태계 만든다
제주도가 기업의 환경·사회·지배구조(ESG) 경영과 연계한 ‘제주형 블루카본(Blue Carbon)’ 조성사업을 본격화한다고 8일 밝혔다.
블루카본은 해양생태계가 흡수·저장하는 탄소를 뜻하며, 육상 산림보다 탄소 흡수 속도가 빠르고 저장 밀도가 높아 국제사회에서 기후 대응 수단으로 주목받고 있다.
도는 기업과 협력해 제주 연안에 잘피숲과 염생식물을 심어 해양 탄소저장고를 확충하는 새로운 탄소중립 모델을 구현할 계획이다.
기업이 투자 의향과 사업계획을 제출하면 도가 기업과 규모·대상지역을 협의한 뒤 기부금을 출연받아 대행기관을 통해 실제 사업을 시행하는 방식이다. 이는 공익법인을 활용한 기부형 민관협력 모델이다.
참여 기업은 ESG 경영 실적과 함께 탄소중립 기여 성과를 확보할 수 있고, 지역사회는 해양생태계 복원과 탄소흡수원 확충이라는 공공 가치를 얻는다.
대상지는 지난해 실시한 염생식물 식생복원 가능지구 조사 결과를 토대로 총 19곳이 선정됐다.
조상대인 사계·오조·김녕·월정 등에는 황근과 숨비기를, 조간대인 오조 해안 일부에는 함초를, 조하대인 함덕·행원·시흥 등에는 잘피를 심을 예정이다. 식재 수종은 외래종이 아닌 제주 자생 염생식물을 우선 적용한다.
제주도는 식재 이후 생육 모니터링과 관리체계를 구축하고, 조성지역별 블루카본 산정 및 인증 절차를 진행할 계획이다.
또 사업 효과를 수치로 검증해 향후 국가 블루카본 정책과 연계하는 근거 자료로 활용할 방침이다.
김종수 제주도 해양수산국장은 “제주형 블루카본 사업은 기업의 ESG 경영 실천과 지역의 탄소중립 실현을 동시에 달성하는 상생 모델”이라며 “도내외 기업의 적극적인 관심과 참여를 바란다”고 말했다.
한편 조상대는 바닷물에 직접 잠기지 않는 구간, 조하대는 항상 바닷물에 잠기는 간조선 아래 구간을 말한다. 조간대는 조상대와 조하대 사이, 밀물 때는 잠기고 썰물 때는 드러나는 구간이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
