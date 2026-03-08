충남도, 글로벌 에너지 기업 1조원 투자유치 성공

김태흠(오른쪽) 충남지사가 6일 싱가포르 스위소텔 더 스탬포드 호텔에서 니틴 압테 뷔나그룹 대표와 투자 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 충남도 제공

8일 도에 따르면 싱가포르 출장을 마친 김태흠 충남지사

는 지난 6일 싱가포르 스위소텔 더 스탬포드 호텔에서 니틴 압테 뷔나그룹 대표, 정광진 뷔나그룹 한국 대표, 가세로 태안군수와 투자 양해각서(MOU)를 체결했다.

협약에 따라 뷔나그룹은 2030년까지 태안 등 충남 일대에 1조원을 들여 해상풍력을 포함한 재생에너지 발전단지를 조성하게 된다.

천안·공주·홍성·태안 등 도내 12개 시군에 위치한 25개 기업은 김과 건강식품, 식음료, 화장품 등을 소개하며 현지 바이어들과 1대1상담을 진행했다. 이중

6개 기업은 8건 573만달러 규모의 수출 양해각서를 체결했다.

같은 날 김 지사는

싱가포르 스포츠 허브를 방문해 대릴 여 스포츠 싱가포르 부대표로부터 운영 현황을 청취하고 시설을 살폈다.

싱가포르 스포츠 허브는 42㏊의 부지에 세계 최대 개폐식 돔구장인 싱가포르 국립경기장과 축구장 테니스장 실내체육관 수영장 쇼핑센터 등을 갖췄다.

천안아산 다목적 돔구장의 선진 모델인 돔구장에서는 야구 축구 럭비 육상 등 다양한 스포츠 경기와 함께 BTS와 블랙핑크, 테일러 스위프트, 콜드플레이 등 세계 최정상급 가수들의 공연이 개최된다.

충남도 관계자는 “싱가포르는 K팝 등 한국 문화에 대한 인기가 높아 충남 K제품 확대 진출이 용이하다”며 “글로벌 무역·금융 허브이자 동남아 및 남중국 진출의 교두보라는 점에서 역내 시장 확장 가능성이 크다”고 말했다.