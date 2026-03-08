춤추는 여인 속에 흐르는 공허… 루크헤베를레 개인전
신라이프치히화파 대표 작가...서울 강남구 선릉로 아트큐브2R2
볼륨감 있는 여인들 여럿이 춤을 춘다. 얼굴에는 눈코입이 없어 이것이 만들어내는 표정이 없다. 그런데도 춤추는 신체의 리듬감 있는 윤곽선, 넓은 색면으로 처리한 화려한 색감의 의상에서 음악소리는 물론, 춤추는 여인들의 웃음소리까지 들려오는 듯하다.
독일 현대미술가 크리스토프 루크헤베를레(54) 개인전이 서울 강남구 선릉로 아트큐브2R2갤러리에서 열리고 있다. 루크헤베를레는 네오 라우흐, 로사 로이, 팀 아이텔 등을 배출한 라이프치히시각예술학(HGB 라이프치히) 출신으로 이들과 더불어 ‘신라이프치히 화파’의 대표 작가로 꼽힌다.
옛 동독의 핵심 도시 라이프치히에 거점을 둔 신라이프치히 화파는 현대미술의 조류과 개념미술과 설치미술로 흘러갈 때 붓과 캔버스 앞에서 사회주의 리얼리즘 전통의 구상 회화(대상이나 인물을 알아볼 수 있게 그리는 방식)를 고수했다. 그리고 베를린장벽이 무너진 후 이들이 지킨 회화 전통에 서구 컬렉터들이 열광했다.
루크헤베를레는 2002년 아이텔 등 같은 학교 출신 11명과 함께 과 함께 베를린에서 대안 공간 성격의 리가 갤러리를 2년간 운영했고, 이곳이 신라이프치화파를 탄생시킨 산실이었다. 이들 가운데 국내에서 대구미술관에서도 전시를 하며 이름을 알린 아이텔이 시대적 공허와 소외를 극도로 절제된 공간과 모호한 붓질로 표현한다면, 루크헤베를레는 연극적 공간, 화려한 패턴, 강렬한 색감으로 특징을 요약할 수 있다.
루크헤베를레 또 점·선·면·색이라는 회화의 기본 요소를 실험적으로 배열하고, 반복과 중첩, 병치를 통해 화면의 구조를 확장하는 회화적 유희가 눈에 띈다. 어떤 작품은 춤추는 여인 이미지가 벽지 속 무늬 단위처럼 병렬되어 있다. 그런데도 화면 속에서는 뭔지 모를 공허의 공기가 포착이 된다. 이번 전시에는 유화 뿐 아니라 과슈, 판화 등 다양한 매체의 회화를 만날 수 있다. 있다. 4월 17일까지.
