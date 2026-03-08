보령 침몰 어선 실종자 수색 사흘차…함정·헬기 14대 투입
지난 6일 충남 보령 앞바다 어선 침몰 사고로 실종된 60대 선장에 대한 수색작업이 사흘째 이어지고 있다.
충남 보령해양경찰서는 8일 14척의 함정·헬기를 투입하고 유관기관과 함께 실종자를 수색하고 있다고 밝혔다.
3일차 수색은 사고 지점 인근 구역 분할 집중 수색, 파출소 및 육군 감시대대와의 해안가 수색, 침몰 선박 주변 수중 수색 등을 중심으로 진행 중이다.
사고는 지난 6일 오후 3시55분쯤 보령시 오천면 소화사도 동쪽 약 1.4㎞ 해상에서 발생했다. 침몰 어선은 69t급 근해안강망 어선으로, 승선원 8명 중 7명(한국인 1명, 외국인 6명)은 구조됐지만 선장은 실종됐다.
보령해경 관계자는 “사고 당일인 6일부터 지역구조본부를 가동해 수색에 총력을 기울이고 있다”고 설명했다.
보령=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
