4·19혁명 기폭제… ‘대전 3·8민주의거 기념식’ 개최
대전·충청권 최초의 학생운동이자 4·19 혁명의 기폭제가 된 ‘3·8민주의거’의 66번째 기념식이 대전에서 거행됐다.
대전시는 8일 시청 대강당에서 제66주년 3․8민주의거 기념식을 개최했다.
올해 기념식은 ‘담장을 넘어, 민주의 빛으로’라는 주제로 개최됐다. 담장을 넘으며 시작된 대전 학생들의 정신이 민주주의의 빛으로 이어져 오고 있다는 메시지를 담았다.
행사는 3·8민주의거 주역과 유족, 정부 인사, 각계 대표, 학생 등 650여명이 참석했다. 기념식에 앞서 김민석 국무총리와 권오을 국가보훈부 장관, 이장우 대전시장 등 20여명은 대전 둔지미공원 3·8민주의거 기념탑에서 참배의 시간을 가졌다.
3·8민주의거 참여자 인터뷰와 의거 당시 행진로를 설명하는 영상으로 시작된 기념식 본행사는 합창 형식의 기념 공연, 미래세대의 다짐을 담은 학생 인터뷰 등이 상영됐다.
3·8민주의거는 자유당 정권의 횡포와 부패, 인권유린에 반발해 대전지역 고등학생들을 중심으로 일어난 민주적 저항운동이다.
1960년 3월 8일 자유당 선거유세에 맞춰 대전고 재학생 1000여명의 시위를 시작했으며, 10일에는 대전상고 학생 600여명도 거리로 나와 정권의 폭정에 맞섰다. 대구 2·28운동, 마산 3·15의거와 함께 4·19혁명의 기폭제가 됐다는 평가를 받는다.
지역 민주운동의 효시로서 역사적 교훈과 가치가 크다는 것을 인정받아 정부 기념일로 지정됐고 2019년부터 국가행사로 치러지고 있다.
이 시장은 “3·8민주의거는 우리 시민들이 자부심을 느껴야 할 소중한 민주주의의 자산이자, 불의에 타협하지 않는 대전 정신의 뿌리”라며 “앞으로도 미래세대가 3·8정신을 자연스럽게 체득하고 계승할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
