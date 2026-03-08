4·19혁명 기폭제… ‘대전 3·8민주의거 기념식’ 개최

8일 '제66주년 3·8민주의거 기념식'에 앞서 주요 내빈들이 대전 둔지미공원 3·8민주의거 기념탑을 참배하고 있는 모습. 대전시 제공

올해 기념식은 ‘담장을 넘어, 민주의 빛으로’라는 주제로 개최됐다.

행사는 3·8민주의거 주역과 유족, 정부 인사, 각계 대표, 학생 등 650여명이 참석했다.

3·8민주의거 참여자 인터뷰와 의거 당시 행진로를 설명하는 영상으로 시작된 기념식 본행사는 합창 형식의 기념 공연, 미래세대의 다짐을 담은 학생 인터뷰 등이 상영됐다.

3·8민주의거는

1960년 3월 8일 자유당 선거유세에 맞춰 대전고 재학생 1000여명의 시위를 시작했으며, 10일에는 대전상고 학생 600여명도 거리로 나와 정권의 폭정에 맞섰다.

인정받아 정부 기념일로 지정됐고 2019년부터 국가행사로 치러지고 있다.

이 시장은 “3·8민주의거는 우리 시민들이 자부심을 느껴야 할 소중한 민주주의의 자산이자, 불의에 타협하지 않는 대전 정신의 뿌리”라며 “앞으로도 미래세대가 3·8정신을 자연스럽게 체득하고 계승할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.