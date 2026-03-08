시사 전체기사

비번 날 상가 불 끈 소방공무원 부부…“당연히 해야 할 일”

입력:2026-03-08 13:41
공유하기
글자 크기 조정

광주소방 송대진 송방장·김현진 소방교
상가 화재, 초기 대응으로 큰 피해 막아

비번 날 상가 화재를 목격하고 초기 진화에 나선 소방공무원 부부. 광주 북부소방서 제공

비번 날 상가에서 난 불을 목격하고 신속하게 초기 대응에 나서 피해 확산을 막은 소방공무원 부부가 화제다.

광주광역시 북부소방서는 지난 2월 22일 오전 8시쯤 광주 북구 오치동 한 횟집에서 화재가 발생했으나, 인근을 지나던 부부 소방공무원의 신속한 초기 대응으로 큰 피해를 막았다고 8일 밝혔다.

북부소방서에 따르면 당시 비번이던 송대진 소방장(서부 풍암119안전센터 소속)과 김현진 소방교(북부 임동119안전센터 소속) 부부는 차량으로 이동하던 중 식당 외부 수족관 인근에서 연기와 불꽃이 나는 것을 목격하고 인근 아파트 관리사무소의 소화기를 가져와 초기 진압을 실시, 화재 확산을 막았다.

이후 이들 부부는 주변 행인들에게 119신고를 요청했고, 신고를 받고 약 3분 만에 도착한 북부소방서 출동대가 잔불을 정리하고, 안전조치를 실시하면서 상황이 마무리됐다.

소방관 부부의 신속한 대응으로 인명피해는 발생하지 않았으며, 재산피해 역시 43만원 상당으로 경미한 것으로 알려졌다. 정확한 화재 원인은 조사 중이다.

송 소방장과 김 소방교는 “당연히 해야할 일을 했을 뿐이라며 큰 피해로 이어지지 않아 다행이라고 생각한다”고 전했다.

조혁환 광주 북부소방서장은 “비번 중이었음에도 시민의 안전을 위해 신속히 대응한 소방공무원의 적극적인 대처 덕분에 큰 화재로 번지지 않았다”며 “화재 초기 소화기 사용이 얼마나 중요한지 보여주는 사례”라고 말했다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
WBC 한일전에 또 ‘욱일기’ 등장…“전쟁 공포 상기시키는 행위”
마약 중독 환자 4년 새 1.5배↑…20대 급증
음쓰 테러에 현관 본드칠… 전국서 동시다발 ‘보복 대행’
‘왕사남’ 천만영화 쾌거… 李 “2년만에 이룬 성과” 축하
북한도 강력 부동산 정책… 수십만세대 공급폭탄 예고
이란 전쟁에 한국인 속속 대피… 중동 각지 피난 행렬
“이승환 구미 콘서트 취소, 시장이 결정했냐” 질문에 침묵한 공무원들
범죄를 놀이처럼… 철없는 허세와 과시욕
국민일보 신문구독