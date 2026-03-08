비번 날 상가 불 끈 소방공무원 부부…“당연히 해야 할 일”

광주소방 송대진 송방장·김현진 소방교

상가 화재, 초기 대응으로 큰 피해 막아

비번 날 상가 화재를 목격하고 초기 진화에 나선 소방공무원 부부. 광주 북부소방서 제공

비번 날 상가에서 난 불을 목격하고 신속하게 초기 대응에 나서 피해 확산을 막은 소방공무원 부부가 화제다.



광주광역시 북부소방서는 지난 2월 22일 오전 8시쯤 광주 북구 오치동 한 횟집에서 화재가 발생했으나, 인근을 지나던 부부 소방공무원의 신속한 초기 대응으로 큰 피해를 막았다고 8일 밝혔다.



북부소방서에 따르면 당시 비번이던 송대진 소방장(서부 풍암119안전센터 소속)과 김현진 소방교(북부 임동119안전센터 소속) 부부는 차량으로 이동하던 중 식당 외부 수족관 인근에서 연기와 불꽃이 나는 것을 목격하고 인근 아파트 관리사무소의 소화기를 가져와 초기 진압을 실시, 화재 확산을 막았다.



이후 이들 부부는 주변 행인들에게 119신고를 요청했고, 신고를 받고 약 3분 만에 도착한 북부소방서 출동대가 잔불을 정리하고, 안전조치를 실시하면서 상황이 마무리됐다.



소방관 부부의 신속한 대응으로 인명피해는 발생하지 않았으며, 재산피해 역시 43만원 상당으로 경미한 것으로 알려졌다. 정확한 화재 원인은 조사 중이다.



송 소방장과 김 소방교는 “당연히 해야할 일을 했을 뿐이라며 큰 피해로 이어지지 않아 다행이라고 생각한다”고 전했다.



조혁환 광주 북부소방서장은 “비번 중이었음에도 시민의 안전을 위해 신속히 대응한 소방공무원의 적극적인 대처 덕분에 큰 화재로 번지지 않았다”며 “화재 초기 소화기 사용이 얼마나 중요한지 보여주는 사례”라고 말했다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



