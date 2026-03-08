시민·장병 함께하는 체육공간…국군구리병원 축구장 개방
백경현 구리시장, 추진 상황 점검
경기 구리시가 국군구리병원 축구장을 시민에게 개방하며 군과 지역사회가 함께 누리는 상생 체육공간 조성에 나섰다.
백경현 구리시장은 지난 5일 국군구리병원을 방문해 최근 부임한 병원장과 차담회를 갖고 축구장 시민 개방 사업 추진 상황과 시설 이용 현황을 점검했다. 이날 현장 점검에서는 시설 상태, 안전관리, 이용 동선과 출입 절차 등을 확인하며 시민과 장병 모두가 안전하게 이용할 수 있는 운영 체계의 중요성을 강조했다.
국군구리병원 축구장 시민 개방 사업은 2017년 구리시와 국군구리병원이 체결한 상생협력 업무협약(MOU)을 기반으로 추진됐다. 군과 지역사회가 함께 사용하는 체육시설 조성을 목표로 했으며, 축구장 조성은 전액 국방부 예산으로 2024년 4월 착공해 2025년 9월 준공 후 같은 해 9월 11일 개장식을 개최했다.
이후 ‘군 개방시설 운영에 관한 지침’ 개정에 따라 11월 5일 서울·경기남부시설단 및 국군구리병원과 관리 위탁 협약을 체결하며 시민 개방을 위한 제도적 기반을 마련했다.
이번 차담회에서 백 시장은 현재 구리시 축구협회 회원을 중심으로 운영되고 있는 상황을 공유하고, 향후 단계적으로 운영 방안을 정비해 시민 누구나 이용할 수 있도록 개방 범위를 확대할 계획임을 밝혔다.
백 시장은 “국군구리병원 축구장은 장병과 시민이 함께 활용하는 상생 체육시설인 만큼 안정적인 운영과 체계적인 관리가 무엇보다 중요하다”며 “시민 생활체육 활성화를 위해 앞으로도 지속적인 협력과 점검을 이어가겠다”고 말했다.
구리=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사