의정부시, 첨단산업 스케일업 본격화…스타트업 지원 강화
AI·첨단기술 스타트업 육성 추진
기업·청년·기술 성장 선순환 목표
경기 의정부시는 첨단산업 스타트업 성장을 지원하는 ‘첨단산업 스케일업’을 2026년부터 본격 추진한다고 8일 밝혔다.
이번 프로그램은 지역 내 유망 첨단 분야 스타트업이 기술력과 사업성을 기반으로 성장할 수 있도록 지원하는 통합 프로그램으로, 인재 양성부터 투자 유치, 글로벌 진출까지 단계별 지원 체계를 갖췄다.
시는 이를 통해 첨단산업 생태계 내 기술·인재·기회가 지역 안에서 선순환하도록 하고, 기업하기 좋은 도시이자 머무르고 성장할 수 있는 도시로 발전시키는 것을 목표로 한다.
스타트업 성장 지원 프로그램은 기업별 네트워킹과 투자 연계, 시장 확장을 돕는 데 초점을 맞췄다. 인뎁스 네트워킹을 통해 기업은 전문가 맞춤형 컨설팅과 비즈니스 모델 고도화를 경험하고, 맞춤 성장 전략을 수립할 수 있다.
이어지는 데모데이에서는 초기 창업기업이 투자자 앞에서 IR 발표를 진행하며 피드백과 투자 기회를 확보하고, 글로벌 진출 지원을 통해 CES 등 국제 전시회 참가 기회를 제공해 해외 시장 진출 기반을 마련한다.
지역 산업 경쟁력 강화를 위해 AI·첨단기술 인재 양성 프로그램도 운영된다. 참여자는 기초 교육부터 실습 중심 심화 교육, 대·중견기업과 1:1 멘토링까지 단계별 학습이 가능하며, 세미나와 해커톤을 통해 최신 기술 정보 공유와 AI 기반 문제 해결 경험을 동시에 얻는다.
또한 AX(산업 AI 전환) 솔루션 지원과 PoC(기술 실증) 기회를 제공해 기업이 AI 기술을 실제 사업에 적용하고, 대·중견기업과 오픈이노베이션 협업을 통해 기술 검증 및 사업화 가능성을 높일 수 있도록 지원한다. 기업별 GPU, 서버, 클라우드 이용 비용과 맞춤형 데이터 구입 비용도 지원 대상에 포함된다.
시는 이번 프로그램을 통해 기업과 청년, 기술이 지역 안에서 함께 성장하는 구조를 마련하고, 첨단산업 기반의 지속 가능한 지역 경제 발전을 도모한다. 시 관계자는 “기업이 머무르고 도전하며 성장할 수 있는 산업 생태계를 단계적으로 조성할 계획”이라며 관심과 참여를 당부했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
