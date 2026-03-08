“꿀벌 사수하라”…충북 지난해 43.9% 월동 피해
응애 피해도 16.2% 집중 방제
도, 양봉 산업 육성 5개년 추진
최근 이상기온과 병해충(응애) 등으로 인해 발생한 꿀벌 집단 폐사가 늘고 있다.
8일 충북도에 따르면 도가 지난해 꿀벌 월동 피해를 조사한 결과 전체 조사 대상 10만8000여 봉군 가운데 43.9%(4만7000여 봉군)에서 월동 피해를 입은 것으로 집계됐다. 피해 원인 중 응애 피해는 16.2%(7000여 봉군)로 나타났다.
이는 겨울철 이상 한파 등 기후변화로 인해 꿀벌이 체온 유지를 위해 과잉 날갯짓을 해 활동량이 줄고 폐사가 늘어난 것으로 추정된다. 월동 시기에 따듯한 날씨가 반복되면 꿀벌이 벌통 밖으로 나가 체력이 소진되고 갑작스런 추위가 오면 집단 폐사로 이어진다는 것이다.
벌집 안에서 꿀벌에 기생해 꿀벌 애벌레와 성충에 피해를 주는 꿀벌 응애 피해도 늘고 있다. 이 해충은 각종 질병과 바이러스를 매개해 꿀벌 폐사를 일으키는 것으로 알려졌다.
도는 월동 이후 꿀벌의 소실 피해를 예방하고 벌무리 봄철 건강 관리를 위해 9일부터 4월 6일까지 4주간을 봄철 꿀벌응애 집중 방제 기간으로 정했다. 이 기간에 양봉 농가를 대상으로 꿀벌응애 방제약품을 공급하고 봄철 적기 올바른 방제 방법 등을 홍보·지도할 계획이다. 방제 대상은 도내 양봉농가 2500여 가구다.
도는 벌의 공익적 기능과 가치를 높이고 양봉산업의 안정적 성장을 위해 지난 2023년부터 양봉산업육성 5개년 계획을 추진하고 있다. 안정적인 꿀 생산기반을 위해 밀원수를 확충하고 월동피해·전염병 예방 등 도내 양봉산업 경쟁력을 높이기 위한 지원이 이어진다.
도는 꿀벌의 먹이원이 되는 아카시아·헛개나무·백합나무 등 밀원수를 늘리고 있다. 밀원수는 꿀벌이 꿀과 화분을 수집하는 나무로 양봉 농가에는 중요한 소득원이자 산림의 가치를 높이는 우수 자원이다. 최근 이상기후가 일상화되며 밀원수가 점차 줄어들고 있는 상황이다.
도는 2023년 53㏊, 2024년 64㏊, 지난해 43㏊의 밀원단지를 조성했다. 올해는 밀원단지 50㏊를 추가 조성할 계획이다.
도 관계자는 “벌꿀 흉작과 꿀벌 월동피해 등으로 위축된 도내 양봉농가에 안정적 사육기반을 조성하는 등 양봉산업에 활력을 불어넣을 것”이라고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
