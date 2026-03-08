中왕이, 이란 사태에 “일어나선 안될 전쟁”…‘주권 존중’ 등 5대 해결 원칙 제시
왕이 중국 외교부장이 미국·이스라엘의 공습으로 시작된 이란 전쟁에 대해 “일어나선 안 될 전쟁”이라며 즉각 휴전과 정치적 해결을 촉구했다. 하지만 미국에 대한 직접적인 비판은 자제하고 협력을 강조했다.
왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장은 8일 전국인민대표대회(전인대) 외교 분야 기자회견에서 “중동이 전쟁의 불길에 휩싸인 상황에서 말하고 싶은 것은 일어나선 안 될 전쟁이며, 누구에게도 이익이 되지 않는 전쟁이라는 점”이라고 밝혔다. 이어 “중동의 역사는 무력으로는 문제를 해결할 수 없다는 사실을 반복해서 보여줬다”며 “무력 충돌은 새로운 증오와 위기를 낳을 뿐”이라고 지적했다.
왕 부장은 “즉시 군사 행동을 중단하고 상황이 거듭 악화하는 것을 방지하며 전쟁의 불길이 외부로 확산하는 것을 피해야 한다”면서 이란과 중동 문제 해결을 위한 다섯 가지 원칙을 제시했다. 이는 국가 주권 존중, 무력 남용 반대, 내정 불간섭과 중동 자체 해결, 정치적 해결, 중동의 평화 발전을 위한 대국의 역할이다.
그는 “주권은 현 국제질서의 기초로, 이란과 걸프 지역 국가들의 주권과 안전, 영토 보전은 모두 존중받아야 한다”고 말했다. 이어 “힘이 강하다고 해서 반드시 도리가 강한 것은 아니다”라며 “세계가 약육강식의 정글 법칙으로 돌아가선 안 된다”고 강조했다. 또 “중동 지역의 진정한 주인은 중동인”이라며 “중동 문제는 지역 각국이 자율적으로 결정해야 한다. 색깔 혁명을 계획하고 정권교체를 하는 것은 마음을 얻지 못한다”고 지적했다.
도널드 트럼프 미국 대통령의 오는 31일 방중을 앞두고 미국과의 관계에선 협력을 강조했다. 그는 “중·미 관계는 세계에 큰 영향을 미치는 만큼 양국이 서로 교류하지 않으면 오해와 오판이 생기고 충돌과 대립으로 이어질 수 있다”며 “양국은 모두 대국이므로 서로를 바꿀 수는 없지만 서로를 대하는 방식은 바꿀 수 있다. 상호 존중을 바탕으로 평화 공존의 원칙을 지키고 협력과 상생을 추구해야 한다”고 밝혔다.
특히 양국 정상의 소통이 관계 안정에 중요한 역할을 하고 있다며 “양국 정상은 최고 수준에서 좋은 교류를 유지해 왔고 이는 중·미 관계의 개선과 발전에 중요한 전략적 보장이 되고 있다”며 “양국이 진정성과 신뢰를 바탕으로 협력 목록을 늘리고 문제 목록을 줄여나가면 2026년이 중·미 관계가 건강하고 안정적으로 발전하는 상징적인 해가 될 것”이라고 말했다.
왕 부장은 시진핑 국가주석이 지난해 상하이협력기구(SCO) 정상회의에서 제안한 ‘글로벌 거버넌스 이니셔티브’(GGI)를 언급하며 미국의 일방주의 등으로 위축된 유엔의 역할을 강화해야 한다고 촉구했다. 그는 “GGI의 핵심정신은 유엔의 주도적 지위는 반드시 견지돼야 하며 흔들려선 안 된다는 것”이라며 “유엔이 완벽하진 않지만, 유엔이 없다면 이 세상은 더욱 악화할 것”이라고 말했다.
이어 GGI가 유엔의 개혁 방향으로 제안한 글로벌 사우스(주로 남반구에 위치한 신흥국과 개발도상국)의 발언권·대표성 강화와 공정하고 합리적인 글로벌 거버넌스 체제 구축을 언급한 뒤 “함께 유엔을 재건하고, 유엔을 유지하며, 유엔을 강화할 것을 촉구한다”고 전했다.
왕 부장은 이날 기자회견 모두발언에서 중국의 국력 및 외교력 강화를 스스로 극찬했다. 그는 “오늘날 세계는 100년의 변혁이 가속화되고 변혁과 혼란이 서로 얽히고 전쟁과 충돌이 끊임없이 발생하고 있다”며 “중국은 강국 건설에 박차를 가하고 있고 민족 부흥의 기세는 막을 수 없으며 국제적인 영향력은 날로 증가하고 있다”고 강조했다. 이어 “시진핑 동지를 핵심으로 하는 당 중앙의 강력한 지도 아래, 중국 외교는 시진핑 외교 사상의 과학적 지침을 따르고 국가의 주권·안전·발전 이익을 확고히 수호하며 역사 발전의 올바른 편에 확고히 서 있다”고 덧붙였다.
