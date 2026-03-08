LPGA가 반한 파인비치 골프링크스, 골프장 홍보 담당 ‘앰버서더’ 모집
선발된 앰버서더 매월 2회 라운드 등 활동 전폭 지원
전남 해남군 파인비치 골프링크스가 골프 콘텐츠 크리에이터를 대상으로 한 ‘파인비치 골프링크스 앰버서더’를 모집한다.
이번 앰버서더 프로그램은 파인비치 골프링크스의 코스 경쟁력과 자연경관, 프리미엄 골프 라이프스타일을 실제 방문 경험을 기반으로 한 콘텐츠로 전달하기 위해 기획됐다.
기존 광고 중심 홍보 방식에서 벗어나, 신뢰도 높은 체험형 콘텐츠를 통해 브랜드 인지도와 디지털 접점을 확대한다는 전략이다.
앰버서더 활동 기간은 2026년 4월부터 12월까지 총 9개월간이다. 인스타그램·블로그·유튜브 등 개인 채널을 운영중인 콘텐츠 크리에이터를 대상으로 총 9명을 선발한다.
선발된 앰버서더는 파인비치 골프링크스의 공식 앰버서더 자격으로 활동한다. 코스, 풍경, 골프 라이프스타일 등을 주제로 개인 채널을 통한 정기적인 콘텐츠 제작 및 업로드 미션을 수행하게 된다.
파인비치 골프링크스는 앰버서더에게는 매월 라운드 2회(36홀)와 1박 숙박 및 식사(1팀, 1박2일 패키지상품)를 무료로 지원한다.
매월 콘텐츠 평가를 통해 최고 우수 콘텐츠 1명을 선정해 콘텐츠 제작 지원금 100만원을 지급할 예정이다.
우수 콘텐츠는 파인비치 골프링크스 공식 채널을 통해 소개되며, 참여자 전원에게는 공식 앰버서더 타이틀이 부여된다.
파인비치 골프링크스 허명호 대표는 “골프장 선택 과정에서 SNS와 영상 콘텐츠의 영향력이 점점 커지고 있다”며 “이번 앰버서더 프로그램을 통해 파인비치의 매력을
크리에이터의 시선으로 자연스럽게 전달하고, 장기적으로 활용 가능한 콘텐츠 자산을 확보할 계획”이라고 밝혔다.
파인비치 골프링크스 앰버서더 모집에 대한 자세한 내용과 지원 방법은 파인비치 골프링크스 공식 인스타그램 프로필 링크를 통해 확인할 수 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
