보성군, 12개 읍면 1곳씩 맨발산책길 조성…힐링 공간 확대
생활권 중심 선정…건강·힐링 걷기 문화 확산
전남 보성군이 주민 생활권 중심에 읍면별 1개소씩 ‘맨발산책길’ 조성을 본격 추진한다.
이번 사업은 주민의 이용 수요가 높은 생활권 인근에 맨발 걷기 공간을 마련해 일상 속 걷기 문화를 확산하고, 건강과 휴식을 동시에 누릴 수 있는 생활밀착형 힐링 공간을 확대하기 위해 기획됐다.
군은 관내 12개 읍면을 대상으로 주민 의견을 수렴해 총 21개 후보지를 신청받아 현장 조사와 입지 여건, 접근성, 이용 효과 등을 종합적으로 검토해 최종 12곳을 선정했다.
선정된 구간 가운데 올해 상반기에는 노동면 어등산, 미력면 용지등 보성강뚝, 겸백면 소재지 대나무숲, 율어면 문화체육센터, 복내면 주암호변, 문덕면 투구봉, 회천면 율포해수욕장 곰솔림, 웅치면 구 웅치초등학교 등 8곳이 우선 조성된다. 하반기에는 보성읍 동윤천 생태공원, 조성면 은림저수지 등 2곳이 추가로 조성될 예정이다.
대상지에는 황토 포설과 세족장 등 편의시설이 설치되고, 기존 노면 정비, 잡목 제거, 쉼터 조성 등을 통해 쾌적한 맨발 걷기 환경이 마련될 계획이다.
벌교읍 칠동천 체육공원 인근과 득량면 득량천 조양마을 앞 2곳은 현장 조사와 설계, 사업비 확보 등을 거쳐 2027년 도시숲 공모사업을 통해 단계적으로 조성될 예정이다.
보성군 관계자는 8일 “맨발 걷기는 면역력 향상과 혈액순환 개선 등 건강 증진 효과가 큰 것으로 알려져 군민들의 관심이 높다”며 “주민들이 멀리 가지 않아도 집 가까이에서 자연을 느끼며 치유와 휴식을 누릴 수 있도록 생활밀착형 힐링 공간을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
한편 보성군에는 이미 보성읍 미세먼지차단숲(2.1km), 관주산(3.6km), 망제산(2.1km) 등에 맨발산책길이 조성돼 있다. 벌교읍 부용산 일원에는 5.7km 길이의 산책길이 2026년 완공을 목표로 조성 중이다.
보성=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
