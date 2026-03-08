‘이창용 고교 후배’ 김웅 한은 부총재보 퇴직…마지막까지 물가 점검
김웅 한국은행 부총재보가 3년 임기를 마치고 퇴직했다. 그의 마지막 공개 일정은 최근 직접 주재한 물가상황점검회의가 됐다.
8일 한은에 따르면 김 부총재보는 지난 6일 퇴직했다. 연세대 경제학과를 졸업한 김 부총재보는 미국 텍사스 A&M대에서 경제학 박사 학위를 받았다. 이창용 한은 총재의 인창고 후배이기도 하다. 1993년 입행한 뒤 조사국에서 팀장·부장·국장을 두루 거치며 조사·전망 업무를 맡아온 거시경제 전문가로 꼽힌다.
김 부총재보의 마지막 공개 행보는 지난 6일 열린 물가상황점검회의였다. 그는 이 회의에서 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 물가 상황과 향후 흐름을 점검했다.
한은은 중동 지역 긴장 고조에 따라 국제유가 변동성이 확대되면서 향후 물가 흐름의 불확실성이 커졌다고 진단했다. 아울러 “향후 물가 흐름은 중동 상황 전개 양상에 대한 불확실성이 큰 가운데 유가 움직임에 크게 영향받을 것”이라며 “물가 상황을 면밀히 점검해 나가겠다”고 밝혔다.
한은 부총재보는 총재와 부총재 바로 아래에서 주요 조사와 통계 업무를 총괄하는 고위직이다. 총재가 직접 임명하는 자리로, 정부 조직에 빗대면 차관보급에 해당한다. 물가·경기·금융시장 관련 실무를 맡고, 각종 점검회의를 주재하거나 통화정책 판단에 필요한 조사·분석 업무를 뒷받침하는 역할을 한다.
역대 부총재보 출신 인물로는 이주열 전 한은 총재가 대표적이다. 그는 부총재보와 부총재를 거쳐 총재에 오른 정통 한은맨으로 평가받는다.
김 부총재보 후임으로는 최창호 통화정책국장과 이지호 조사국장 등이 거론된다. 현재 해외 출장 중인 이 총재는 오는 11일 귀국 전후로 신임 부총재보 인사를 단행할 것으로 보인다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사