이성훈, 2026 신한투자증권 GTOUR 3차 대회 우승…시즌 첫 ‘메이저 킹’
우승 상금 2500만원 획득
이성훈이 ‘2026 신한투자증권 GTOUR’ 3차 메이저대회 우승했다.
이성훈은 7일 대전 골프존조이마루 경기장에서 끝난 대회에서 2라운드 최종합계 24언더파로 우승 트로피를 들어 올렸다.
이번 대회에는 총 88명의 스크린 프로들이 출전해 여느 때보다 치열한 경쟁을 펼쳤다. 컷오프를 통해 64명이 최종라운드를 치러 이성훈을 우승자로 배출했다. GTOUR 개인 통산 7승과 26시즌 1차대회에 이어 시즌 첫 다승이다.
이성훈은 우승 상금 2500만원, 3년 간 GTOUR 시드권, 그리고 오는 5월 14일부터 17일까지 골프존카운티 선산에서 열리는 KPGA투어 KPGA 경북오픈 출전권을 보너스로 획득했다.
이성훈은 “열심히 한 결과 이번 대회 우승으로 다승을 할 수 있었다고 생각하고 겸손함을 잃지 않고 꾸준히 노력하겠다”라며 “축하해준 많은 동료들과 항상 많은 지원을 아끼지 않는 관계자분들, 사랑하는 가족에게 감사한다고 전하고 싶고, 올해 GTOUR 10승을 목표로 최선을 다하겠다”라고 우승 소감을 밝혔다.
심현우가 2위, 장태형이 3위, 김용석2가 단독 4위로 대회를 마쳤다.
