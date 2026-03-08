베트남서 경북대 학위 받는다…국립대 첫 교육과정 수출
베트남 현지에서 경북대학교(대구 북구) 학위를 받을 수 있는 길이 열렸다. 대구·경북과 베트남 간 경제·인력 교류가 한층 더 활발해질 것으로 기대된다.
경북대는 국립대 최초로 해외 대학에 프랜차이즈 형태로 교육과정을 수출하게 됐다고 8일 밝혔다.
경북대는 최근 베트남 하노이에서 에프피티(FPT)대학교와 ‘프랜차이즈형 초국가교육(TNE)’ 운영을 위한 합의각서(MOA)를 체결했다. 프랜차이즈형 TNE는 국내 대학의 교육과정을 해외 대학에 제공해 현지 학생들이 한국에 오지 않고도 동일한 교육 과정으로 국내 대학 학위를 취득할 수 있게 한 제도다. 기존 인적 교류나 공동 교육 과정에서 발전해 교육 과정 제공, 학사 관리, 학위 수여가 결합된 방식으로 운영된다.
경북대와 FPT대는 하노이에 ‘케이엔유 베트남(KNU Vietnam)’을 설립하고 경북대 학부 교육 과정을 운영한다. 케이엔유 베트남 학생들은 하노이에서 경북대와 동일한 교육 과정을 이수하고 졸업 시 경북대 학위를 취득하게 된다. 경북대 학부 교육 과정은 3년 과정(연 3학기 체제)으로 운영된다. 경북대는 교육 과정을 제공하고 학위를 수여하며 FPT대는 현지에서 교육 과정 운영을 맡는다. 학생 모집을 진행한 후 올해 하반기부터 본격적으로 교육 과정을 시작할 계획이다.
앞서 경북대는 2019년부터 베트남 타이응웬통신기술대와 교육 과정을 공동 운영하는 ‘트위닝 프로그램’을 통해 현지 교육 협력 기반을 구축해 왔다. FPT대는 베트남 최대 정토통신기술(IT) 기업인 FPT그룹이 글로벌 IT 인재 양성을 위해 설립한 대학이다.
베트남은 대구·경북 3대 교역국의 위치까지 올라섰다. 한국무역협회 대구경북지역본부 자료에 따르면 지난해 대구와 경북의 베트남 교역액이 전년 대비 각각 23.5%와 14.5% 증가한 것으로 나타났다. 전국 9% 증가 수치를 크게 웃돌았다. 중국, 미국 다음으로 지역 경제에 중요한 국가가 되면서 대구·경북과 베트남 간 경제·인력 교류가 확대되는 추세다.
허영우 경북대 총장은 “이번 사업은 국립대가 프랜차이즈 형태로 해외에 진출하는 첫 사례라는 점에서 의미가 크다”며 “경북대의 교육 과정이 베트남 우수 인재를 양성하고 국제 교육 협력을 확대하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.
