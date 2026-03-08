사흘 연속 1타씩 줄인 김시우, 아널드 파머 인비테이셔널 3R 공동20위

임성재 컷 탈락…매킬로이, 허리 통증으로 기권

김시우. AP연합뉴스

김시우가 미국프로골프(PGA)투어 시즌 세 번째 시그니처 이벤트 아널드 파머 인비테이셔널(총상금 2000만달러) 3라운드 무빙데이에서도 순위가 제자리 걸음을 했다.



김시우는 8일(한국시간) 미국 플로리다주 올랜도 베이힐 클럽 앤드 로지(파72·7466야드)에서 열린 대회 셋째 날 3라운드에서 보기 3개에 버디 4개를 묶어 1언더파 71타를 쳤다. 사흘 내내 1언더파다.



중간 합계 3언더파 213타를 기록한 김시우는 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국) 등과 함께 전날과 마찬가지인 공동 20위에 이름을 올렸다.



김시우는 올 시즌 6개 대회에 출전, 모두 컷 통과하면서 한 차례 준우승 등 4차례의 ‘톱10’ 입상이 있다. 시즌 초반 맹활약으로 현재 페덱스컵 랭킹은 9위다.



이날 경기는 악천후로 중단된 가운데 4명의 선수가 18홀을 미처 마치지 못했다.

허리 통증으로 기권한 로리 매킬로이. AFP연합뉴스

리더보드 맨 윗자리는 3개홀을 남긴 상태서 중간 합계 13언더파를 기록중인 대니얼 버거(미국)다. 악샤이 바티아(미국)가 2개홀을 남긴 상태서 중간 합계 11언더파로 단독 2위다.



3라운드를 모두 마친 제프 슈트라카(오스트리아)와 콜린 모리카와, 캐머런 영(이상 미국)이 공동 3위(중간합계 9언더파 207타)에 자리했다.



호주 교포 이민우는 보기 1개에 버디 5개를 묶어 4언더파 68타를 쳐 중간합계 8언더파 208타로 단독 6위에 이름을 올렸다.



셰플러는 이날 마지막 홀인 18번 홀(파4)에서 두 번째샷이 페널티 구역에 빠지는 바람에 더블 보기를 범해 전날보다 순위가 5계단 떨어졌다.



2라운드까지 공동 9위에 이름을 올렸던 세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 경기 전 허리 통증을 이유로 기권했다.



매킬로이는 AFP 통신 등과 인터뷰에서 “라운드를 앞두고 허리 통증이 심해졌고, 특히 아래쪽에 경련이 느껴졌다”고 기권 배경을 설명했다.



부상 여파로 2개월여만에 PGA투어 시즌 데뷔전을 치른 임성재는 컷 탈락했다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



