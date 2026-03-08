전남도, 축산물 이력 표시 위반 7곳 적발…행정처분 조치
재발 방지위해 수시 단속 지속
전남도 민생사법경찰팀이 설 명절을 앞두고 도민들이 많이 찾는 식자재마트, 정육점, 농·축산물 판매업소를 대상으로 소고기, 돼지고기, 지역 특산물의 원산지 표시 등에 대한 특별단속을 실시해 7곳을 적발했다.
이번 단속은 국내산 소고기 판매업소를 중심으로 원산지 표시와 축산물 이력제 준수 여부 등 유통 단계 전반을 집중 점검하는 방식으로 진행됐다.
특히 ‘한우’로 표시된 제품에 대해서는 이력번호 확인과 현장 수거를 병행해 전문 검사기관에 한우 확인 검사와 DNA 동일성 검사를 의뢰했다.
검사 결과 수거된 모든 제품이 한우로 확인됐으나 7개 업소에서는 표기된 이력번호와 실제 개체 정보가 일치하지 않는 것으로 드러났다.
이에 민생사법경찰팀은 축산물 이력법 위반으로 적발된 7곳에 대해 관할 시군에 위반 사실을 통보하고, 행정처분 등 조치가 이뤄지도록 했다.
전남도는 이번 단속 결과를 바탕으로 위반행위의 재발 방지를 위해 앞으로도 수시 단속을 계속 진행할 계획이다.
배준 전남도 안전정책과장은 8일 “도민 피해를 막기 위해 원산지 거짓 표시 등 위반행위에 엄정 대응하고, 앞으로도 도민이 믿고 구매하도록 유통 질서 확립에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
