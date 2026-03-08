BTS 공연 앞두고 ‘부르는 게 값’…서울시, 요금표 미게시 숙박업소 대거 적발
그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백 공연을 앞두고 관광객 등을 노린 ‘바가지 행태’에 대한 우려가 커지는 가운데 숙박요금표를 게시하지 않은 채 운영 중인 숙박업소가 대거 적발됐다.
서울시 민생사법경찰국은 지난달 25일부터 지난 4일까지 종로구, 중구, 서울경찰청과 함께 광화문 인근 일반·관광호텔 등 83개소를 대상으로 숙박요금표, 영업신고증 게시, 요금 준수 등 여부를 불시 점검한 결과 18개소를 적발했다고 8일 밝혔다.
숙박업자는 공중위생관리법에 따라 업소 내에 영업신고증을, 접객대에 숙박요금표를 각각 게시해야 한다. 그러나 이들 업소는 관련 지침을 준수하지 않은 것으로 나타났다.
서울시 민생사법경찰국은 적발된 18개 업소를 순차적으로 입건해 수사를 진행할 예정이다. 수사 결과에 따라 적발업소는 최대 6월 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금형이 부과될 수 있다. 또한 숙박 요금표 미게시 등으로 적발된 업소는 숙박업소의 관할 기관인 종로구, 중구에 행정처분을 요청할 계획이다.
서울시는 BTS 공연이 열리는 오는 21일까지 서울시 응답소를 통해 오피스텔 등 불법 숙박업 영업 행위, 숙박업소 요금표 미게시, 게시 요금 미준수 등을 시민 제보 받고 수사를 이어 나갈 방침이다. 중요 증거를 첨부해 신고한 제보자에게는 심의를 거쳐 최대 2억원까지 포상금이 주어진다.
변경옥 서울시 민생사법경찰국장은 “BTS 컴백 공연을 보기 위해 찾은 외국인 관광객이 서울에서 피해나 불편을 겪고 돌아가는 일이 없도록 공연 당일까지 숙박시설 등 불법 영업에 대한 점검과 수사를 계속 이어가겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
