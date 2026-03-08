BTS 공연 앞두고 ‘부르는 게 값’…서울시, 요금표 미게시 숙박업소 대거 적발

서울시 민생사법경찰국의 서울 종로구 광화문 인근 숙박업소 현장 단속 사진. 서울시 제공

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백 공연을 앞두고 관광객 등을 노린 ‘바가지 행태’에 대한 우려가 커지는 가운데 숙박요금표를 게시하지 않은 채 운영 중인 숙박업소가 대거 적발됐다.