“아울렛이야, 골프장이야?”…현대프리미엄아울렛 ‘A Golf Journey at SPACE1 CC’ 개최

남양주 다산점에서 13일 부터 22일까지

레슨-볼피팅-스내그골프 등 프로그램 다양

타이틀리스트·PXG·파리게이츠 등 할인 행사

경기 남양주 현대프리미엄아울렛이 작년에 실시한 곺프 페스티벌 '스페이스 1' 레슨 프로그램에 참가한 골퍼들이 강사의 강의에 집중하고 있다. 현대프리미엄아울렛

아이들을 위한 스내그 골프에서 부모님을 최대 75% 할인 이벤트까지, 골프의 모든 것이 한 자리에서 펼쳐진다.



경기도 남양주시 다산 신도시에 자리한 현대프리미엄아울렛 SPACE1은 오는 13일부터 22일까지 골프를 사랑하는 고객들을 위해 특별한 체험형 골프 페어 'agolf journey at SPACE1 CC'를 개최한다.



이번 행사는 단순한 할인 행사나 상품 판매 중심의 골프 페어에서 한 단계 발전해 '골프의 여정을 경험하는 공간'이라는 콘셉트로 기획되었다. SPACE1은 고객들이 쇼핑 공간을 넘어실제 골프장을 방문한 듯한 경험을 할 수 있도록 다양한 체험 콘텐츠와 프리미엄 브랜드 행사를 결합해 새로운 골프 문화 경험을 제안한다.



이번 행사의 핵심은 ‘체험과 쇼핑의 결합’이다. SPACE1은 고객이 직접 골프를 경험하고 자연스럽게 제품 구매로 이어질 수 있도록 프로그램을 구성했다.



행사 기간 동안 방문 고객들은 타이틀리스트 볼 교육 프로그램, 프로선수 레슨, 스내그 골프 체험, 골프화 피팅, 퍼팅 챌린지 등 다양한 콘텐츠를 통해골프를 보다 쉽고 즐겁게 접할 수 있다.



특히 타이틀리스트 볼 에듀케이션 프로그램은 사전 예약 고객을 대상으로 진행되며 골프볼 선택과 퍼포먼스 향상에 대한 전문적인 교육을 제공한다. 또한 제이린드버그 소속의 김재은과 파리게이츠 최예지가 원포인트 레슨 프로그램도 운영된다.



가족단위 방문객을 위한 프로그램도 마련된다. 스내그(SNAG) 골프아카데미 체험은 어린이와 골프 입문자도 쉽게 참여할 수 있는 프로그램으로 가족이 함께 골프를 즐길 수 있는 기회를 제공한다.

카트 체험 프로그램에 선보일 국산 아프로 리무진 카트. 현대프리미엄 아울렛

1층 중앙정원에서는 퍼팅 챌린지 이벤트가 진행되며, APRO 리무진 카트를 활용한 체험형 프로그램이 운영되어 방문객들에게 이색적인 골프 경험을 제공한다.



카트 체험은 단순한 포토존을 넘어 골프장의 이동 경험을 연출하는 콘셉트로 구성되어 고객들에게 새로운 즐거움을 선사할 예정이다. 또한 중앙에 마련된 그늘집에서 다양한 간식거리도 만나볼 수 있다.



맞춤 인솔브랜드 시다스와 데상트골프가 협업하여 만들어진 “AI FOOT LAB” 행사도 3층 더테라스 공간에서 진행된다. 정확한 발모양과 체형 그리고 스윙을 분석 후 나에게 최적화된 골프화를 제안해주는 프로그램이다. 사전 예약을 해야 한다.



이와 함께 체험 콘텐츠 뿐 아니라 프리미엄 브랜드 중심의 대형 MD 행사도 진행된다.



타이틀리스트와 풋조이 브랜드가 참여하는 아쿠쉬네트 패밀리 세일을 통해 최대 70~60%할인 혜택을 제공하며, 제이린드버그와 파리게이츠 특별 초대전에서는 최대 75~50% 할인된 가격으로 상품을 만나볼 수 있다.



또한 PXG, 지포어, 사우스케이프, 골프존등 총 16개 브랜드가 참여하는 사은행사를 통해 고객들에게 다양한 쇼핑 혜택을 제공할 예정이다. 특히 골프장에서 사용하는 자외선 팔토시나 쿨핏 마스크까지 판매한다.



1층 중앙정원에서는 골퍼들의 주요 관심사인 선케어를 테마로 한 ‘모델로(MODELO)’ 브랜드 팝업이 운영된다. 자외선 차단 선크림과 선스틱, 골프 마스크 등 라운딩 환경에 특화된 다양한 선케어 제품을 소개하며 골퍼들에게 실질적인 필드 솔루션을 제안한다.

경기 남양주 현대프리미엄아울렛은 오는 13일부터 '스페이스 1' 골프 페스티벌을 개최한다. 현대프리미엄아울렛

SPACE1은 이번행사를 통해 골프 고객들에게 보다 차별화된 서비스를 제공하고자 한다. 행사 기간 중 주말에는 캐디백이나골프 클럽 세트처럼 이동이 불편한 상품을 구매한 고객들을 위해 현대 백화점 일부점포에서만 진행했던 ‘SmilePick’서비스도 운영된다.



해당 서비스는 구매한 상품을 매장에서 안전하게 보관한 후 고객의차량까지 직접 전달해주는 서비스로, 고객들은 보다 편안하게 쇼핑을 즐길 수 있다.



행사기간 동안 SPACE1은 골프 고객들이 실제 라운드를 준비하는 과정처럼 라운드전 나의 골프 실력을 점검하고, 라운드에서 입고 사용하는 골프웨어와 클럽을 쇼핑하며, 마지막 라운드애프터 케어까지 가능한 쇼핑을 즐기는 일련의 경험을 자연스럽게 연결할 수 있도록 공간을 구성했다.



이를 통해 방문 고객들이 ‘쇼핑을 하는 공간’이 아니라 '골프를 즐기는 공간'으로 SPACE1을 기억할 수 있도록 하는 것이 이번 행사의 목표다.



SPACE1 관계자는 “이번 골프 페어는 단순히 상품을 판매하는 행사가 아니라 고객들이 골프의 즐거움을 경험할 수 있는 새로운 플랫폼을 만들기 위해 기획했다”며 “앞으로도 다양한 콘텐츠를 통해 골프 고객들에게 차별화된 경험을 제공할 계획”이라고 밝혔다.



한편 SPACE1은 이번 행사를 통해 골프 카테고리 매출 활성화뿐 아니라 고객 경험 중심의 새로운 골프 문화 공간으로자리매김한다는 계획이다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



