일본전 추격의 적시타 김주원 “오늘 경기도 스위치 히터로”
김주원(NC 다이노스)이 대만전을 앞두고 자신의 강점인 스위치 히터 활용을 예고했다.
김주원은 8일 일본 도쿄돔에서 열리는 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 C조 3차전 대만전에서 9번 타자 겸 유격수로 선발 출전한다. 이번 대회 1라운드 세 경기 연속 스타팅 라인업에 이름을 올렸다.
그는 전날 일본전에서 상대 선발 기쿠치 유세이(LA 에인절스)가 좌투수인 점을 고려해 초반 두 타석을 우타로 나섰다. 5-8로 뒤진 8회 마지막 타석엔 좌타로 들어서 추격의 1타점 적시타를 날리기도 했다. 김주원은 “오늘 대만 선발 투수가 우완이기 때문에 유리한 점을 활용하기 위해 좌타로 출전할 것”이라며 “이후 상대 불펜 운영 상황에 따라 변화를 주겠다”고 말했다.
김주원은 전날 일본전에 대해 “비록 패했지만, 일본을 상대로 좋은 경기를 펼쳤다”며 “오늘 경기도 자신 있게 고개를 들고 임하자는 마음으로 준비했다”고 말했다.
다만 체력이 변수로 떠올랐다. 대표팀은 일본전 이후 약 12시간 정도의 휴식을 취한 뒤 대만전에 임한다. 김주원은 “피로가 남아있는 건 맞지만 어제 경기 이후 최대한 회복에 힘을 쏟았다”며 “경기에 지장을 줄 정도는 아니다”고 말했다.
끝으로 김주원은 “국제 대회에서 익숙하지 않은 경기장에서 뛰니 어디서든 원정 경기 같은 느낌을 받는 건 사실”이라면서도 “오늘도 대만 팬의 일방적인 응원이 예상되지만, 어제 경기처럼 한국 팬들이 열정적인 응원을 보내줄 것으로 기대한다”고 말했다.
도쿄=최원준 기자
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
