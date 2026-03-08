유네스코 세계문화유산 경주 양동마을서 화재…초가 민박 피해
8일 0시 23분쯤 경북 경주시 강동면 양동마을 내 한 주택에서 불이 나 2시간여 만인 오전 2시 40분쯤 완전히 꺼졌다.
경북소방본부에 따르면 이 불로 목조 초가 민박 건물 1동이 전소되고, 숙소동 1동과 화장실이 부분적으로 탔다.
건물은 민박 용도로 사용 중이었으며, 투숙객 2명은 저녁 식사 중 화재를 발견하고 스스로 대피해 인명 피해는 발생하지 않았다.
화재는 유네스코 세계문화유산에 등재된 양동마을 안에서 발생했지만, 불이 난 건물은 국가민속문화재로 지정된 문화재 건축물은 아닌 것으로 전해졌다.
경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모 등을 조사하고 있다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
