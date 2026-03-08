시사 전체기사

유네스코 세계문화유산 경주 양동마을서 화재…초가 민박 피해

입력:2026-03-08 10:53
공유하기
글자 크기 조정
경북 경주 양동마을 내 한 주택에서 난 불을 진화하고 있는 모습. 경북소방본부 제공

8일 0시 23분쯤 경북 경주시 강동면 양동마을 내 한 주택에서 불이 나 2시간여 만인 오전 2시 40분쯤 완전히 꺼졌다.

경북소방본부에 따르면 이 불로 목조 초가 민박 건물 1동이 전소되고, 숙소동 1동과 화장실이 부분적으로 탔다.

건물은 민박 용도로 사용 중이었으며, 투숙객 2명은 저녁 식사 중 화재를 발견하고 스스로 대피해 인명 피해는 발생하지 않았다.

화재는 유네스코 세계문화유산에 등재된 양동마을 안에서 발생했지만, 불이 난 건물은 국가민속문화재로 지정된 문화재 건축물은 아닌 것으로 전해졌다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모 등을 조사하고 있다.

경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
안창한 기자
사회2부
안창한 기자
24
경북 동해안의 소식을 전합니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
마약 중독 환자 4년 새 1.5배↑…20대 급증
음쓰 테러에 현관 본드칠… 전국서 동시다발 ‘보복 대행’
‘왕사남’ 천만영화 쾌거… 李 “2년만에 이룬 성과” 축하
북한도 강력 부동산 정책… 수십만세대 공급폭탄 예고
이란 전쟁에 한국인 속속 대피… 중동 각지 피난 행렬
“이승환 구미 콘서트 취소, 시장이 결정했냐” 질문에 침묵한 공무원들
범죄를 놀이처럼… 철없는 허세와 과시욕
항공편 취소 3500명 전세기로 데려온다… UAE 원유 긴급 도입
국민일보 신문구독