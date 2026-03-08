이 대통령 “차이가 차별되지 않도록 하겠다” 여성의날 축하 메시지
이재명 대통령은 8일 세계여성의날을 맞아 “차이가 차별이 되지 않고, 다름이 배제의 이유가 되지 않는 사회를 만들겠다”고 말했다.
이 대통령은 이날 엑스에 올린 글에서 “얼마 전까지만 해도 여성가족부 폐지 공약을 내건 전 정부로 인해 성평등 정책이 축소되고 후퇴하는 시기를 겪기도 했다”면서 “이제 그 흐름을 되돌려 성평등 정책을 제자리로 복원하고, 과거의 공백을 채우며, 실질적인 성평등 사회를 향해 한 걸음 한 걸음 나아가고 있다”고 강조했다.
이어 세계여성의날 조직위원회(IWD)가 정한 2026년 세계여성의날 주제 ‘베풀수록 커진다’를 소개하면서 “우리가 함께 베풀며 가꾸어 갈 성평등의 결실이 여성과 남성, 세대와 계층을 넘어 대한민국 국민 모두의 삶에 골고루 스며들길 간절히 소망한다”고 덧붙였다.
