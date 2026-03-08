이 대통령 “차이가 차별되지 않도록 하겠다” 여성의날 축하 메시지

이재명 대통령. 연합뉴스

이재명 대통령이 엑스에 올린 글. 엑스 캡처

이어 세계여성의날 조직위원회(IWD)가 정한 2026년 세계여성의날 주제 ‘

베풀수록 커진다’를 소개하면서 “우리가 함께 베풀며 가꾸어 갈 성평등의 결실이 여성과 남성, 세대와 계층을 넘어 대한민국 국민 모두의 삶에 골고루 스며들길 간절히 소망한다”고 덧붙였다.