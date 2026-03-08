부산, SMR 제작지원센터 착공…차세대 원전 산업 거점 구축
미음R&D산단에 295억원 투입
SMR 보조기기 기업 기술 지원
차세대 원전 기자재 산업 육성
부산시가 차세대 원전 산업으로 꼽히는 소형모듈원자로(SMR) 분야 인프라 구축에 본격 나섰다. 원전 기자재 산업 기반을 강화하고 관련 중소·중견기업의 기술 경쟁력을 높이기 위한 핵심 거점이 될 전망이다.
부산시는 9일 오전 강서구 미음동 미음연구·개발(R&D)산업단지에서 ‘소형모듈원자로(SMR) 보조기기 제작지원센터 구축사업’ 착공식을 개최한다고 8일 밝혔다. 이날 행사에는 김경덕 부산시 행정부시장과 김도읍 국회의원을 비롯해 시의원, 구의원, 한국기계연구원장, 지역 대학 총장, 원자력 관련 기업 관계자 등 200여명이 참석한다.
SMR은 전기 출력이 대형 상업 원전의 약 20% 수준(300㎿ 이하)인 차세대 소형 원자로를 일컫는다. 원전의 핵심 기기인 원자로·증기발생기·냉각재 펌프·가압기 등을 하나의 용기에 소형 모듈화한 것이 핵심이다. 공장에서 주요 부품을 제작해 현장에서 조립하는 방식으로 건설할 수 있어 안전성과 경제성을 동시에 확보할 수 있는 기술로 평가받는다.
이번 제작지원센터 구축사업은 기후에너지환경부 공모사업인 ‘SMR 제작지원센터 구축사업’에 선정된 3개 과제 가운데 하나다. 경남·경북과 함께 선정된 3개 지자체 가운데 부산이 가장 먼저 착공에 들어갔다.
센터는 총사업비 295억원을 투입해 강서구 미음동 부지 3991㎡에 연면적 2308㎡, 지상 2층 규모로 건립된다. 2027년 완공을 목표로 하며 2028년까지 전자빔용접시스템과 레이저 클래딩 시스템 등 핵심 장비 12종이 구축될 예정이다. 사업 재원은 국비 97억원, 시비 186억원, 민자 12억원으로 마련된다.
센터 구축 사업에는 한국기계연구원이 주관기관으로 참여해 혁신 제조 장비 구축과 운영을 맡는다. 부산테크노파크는 시제품 제작과 기업 기술 지원을 담당하고, 한국해양대학교는 현장 맞춤형 인재 양성 프로그램을 운영한다. 한국원자력기자재협회는 산업 성과 확산을 위한 플랫폼 구축을 추진한다.
시는 이번 센터 구축을 통해 SMR 보조기기 제조 분야 중소·중견기업에 장비 공동 활용과 제작 기술 지원을 제공하고, 원전 기자재 산업 생태계를 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 차세대 원전 시장 확대에 선제적으로 대응하며 글로벌 경쟁력을 확보하는 계기가 될 것으로 보고 있다.
박형준 부산시장은 “부산이 전국에서 가장 먼저 SMR 보조기기 제작지원센터 착공에 나서면서 차세대 원전 기자재 산업을 선도할 기반을 마련했다”며 “지역 기업의 기술 경쟁력을 높이고 양질의 일자리 창출로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다. 그는 또 “원전 해체 산업까지 포함한 원자력 전주기 산업 생태계 조성을 위해 인력 양성과 기술개발 지원도 지속적으로 추진하겠다”고 덧붙였다.
