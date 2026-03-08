부산, SMR 제작지원센터 착공…차세대 원전 산업 거점 구축

미음R&D산단에 295억원 투입

SMR 보조기기 기업 기술 지원

차세대 원전 기자재 산업 육성

부산시와 한국기계연구원, 부산상의는 2024년 2월15일 SMR 제작지원센터 유치를 위한 업무협약을 체결했다. /부산시 제공

공장에서 주요 부품을 제작해 현장에서 조립하는 방식으로 건설할 수 있어 안전성과 경제성을 동시에 확보할 수 있는 기술로 평가받는다.

소형모듈원자로(SMR)와 대형 상업 원전 원자로 구조도 비교 자료. /부산시 제공