대만전 앞둔 류지현 감독 “류현진 믿는다…문보경 지명타자로“

대만과의 결전을 앞둔 류지현 야구대표팀 감독이 선발로 나서는 류현진(한화 이글스)에게 강한 믿음을 보냈다.
대표팀은 8일 낮 12시 일본 도쿄돔에서 대만과 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 C조 3차전을 치른다. 전날 일본에 패하며 1승 1패를 기록한 대표팀은 이날 대만전에서 반드시 승리가 필요하다. 이미 2패를 안고 있는 대만 역시 2라운드 진출 가능성을 살리기 위해 총력전에 나설 전망이다. 류 감독은 “오늘 가장 믿을 수 있는 투수들을 대기시킬 것”이라며 “이들이 긴 이닝을 소화하면서 내일 경기까지 분위기를 잘 이어가 줬으면 한다”고 말했다.
류 감독은 “현 시점에서 가장 믿을 수 있는 투수는 류현진”이라며 선발 낙점 배경을 설명했다. 대만 선발 구린루이양(니혼햄 파이터스)에 대한 평가를 묻는 질문엔 “한국전 예상 선발 명단에 있었던 투수라 전지훈련 때부터 대비하고 있었다”면서도 “린위민이 함께 등판할 것으로 예상했지만, 전날 30개 이상을 던져 오늘 나오지 못하게 된 점은 의외”라고 설명했다.
류 감독은 이날 선발 라인업에도 일부 변화를 줬다. 전날 파울 타구를 잡는 과정에서 펜스와 부딪혀 통증을 호소했던 문보경이 1루수 대신 지명타자로 출전한다. 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)이 1루 수비를 맡고, 김도영(KIA 타이거즈)이 3루수로 나선다.
전날 일본에 아쉬운 패배를 당한 가운데 류 감독은 대만전에 집중해야 한다고 강조했다. 그는 “어제 결과를 가져오지 못했지만 선수단에 대한 믿음은 변함이 없다. 한 경기 패배로 무너질 신뢰 관계가 아니다”며 “경기가 시작할 때마다 주장 이정후가 선수들을 모아놓고 힘을 불어넣는다. 감독으로서 그 모습을 보면 흐뭇한데, 뒤에서 선수들을 지원하는 것이 내 역할”이라고 힘줘 말했다.
다음은 대만전 선발 라인업
: 김도영(3루수)-저마이 존스(좌익수)-이정후(중견수)-안현민(우익수)-문보경(1루수)-셰이 위트컴(1루수)-김혜성(2루수)-박동원(포수)-김주원(유격수)
