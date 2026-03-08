트럼프는 “무조건 항복” 이란은 ‘광인 전략’…출구 없이 흘러가는 이란 전쟁

트럼프 “악의 제국 파괴…타협 원하지 않아”

이란, 바레인 카타르 등 친미 걸프 국가 공격 계속

이란 “전쟁 범위, 시간 확대할 것” 광인 전략

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 플로리다주 마이애미로 향하는 대통령 전용기에서 기자들의 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

튀니지 튀니스에서 7일(현지시간) 열린 집회에서 한 참석자가 미국과 이스라엘의 공격으로 사망한 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 사진을 들고 있다. 연합뉴스

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 바레인 내 주파이르 미군기지를 공격했다고 밝혔다.