경주시, 4년 만에 인구 순유입 전환…출산율도 전국 평균 상회
경북 경주시의 인구가 4년 만에 순유입으로 전환하며 지역 인구 구조에 변화의 흐름이 나타나고 있다.
경주시는 8일 지난해 12월 말 기준 주민등록 인구 통계를 분석한 결과, 2021년 이후 지속되던 인구 유출세가 4년 만에 순유입으로 돌아섰다고 밝혔다. 또 합계출산율도 전국 평균을 웃도는 0.94명으로 인구 감소세 완화에 긍정적인 요인으로 작용한 것으로 분석됐다.
경주시 총인구는 지난해 말 기준 24만4055명으로 집계됐다. 출생보다 사망이 많은 자연적 감소가 1604명이었으나, 전입·전출 등 사회적 요인에 따른 인구가 890명 늘며 전체 인구 감소 폭을 상당 부분 상쇄했다.
전입 사유별로는 주택(35%)이 가장 큰 비중을 차지했으며, 가족(26%), 직업(23%) 순으로 뒤를 이었다. 울산·대구·부산·포항 등 인근 대도시권에서의 인구 유입이 활발했던 것으로 분석됐다.
지역별 변화도 두드러졌다. 건천읍은 전년보다 4095명이 늘어나 시 전체 인구 감소 폭을 완화하는 데 크게 기여했으며, 주거 선호도가 높은 황성동 역시 인구가 증가해 경주시의 순유입 전환을 견인했다.
인구 구조 측면에서도 긍정적인 지표가 확인됐다. 경주의 합계출산율은 0.94명으로 전년 대비 상승했으며, 이는 전국 평균(0.8명)과 경북 평균(0.93명)을 모두 웃도는 수치다.
시는 출산축하금 및 산후조리비 지원, 영유아가구 농식품 바우처, 다둥이가정 큰집마련 이자 지원, 청년 월세 및 임대주택 공급 등 생애주기별 맞춤형 인구정책을 추진하며 정주 여건 개선에 힘쓰고 있다.
주낙영 경주시장은 “4년 만에 인구 순유입이 나타나고 출산율이 상승한 것은 경주의 정주 여건이 점차 개선되고 있다는 의미 있는 변화”라며, “앞으로도 양질의 일자리 창출과 맞춤형 주택 정책을 통해 청년층 유입을 확대하고 모든 세대가 살기 좋은 도시를 만드는 데 행정력을 집중하겠다”고 말했다.
