‘9시 이후 술 금지’ 위반…대통령 경호 경찰 3명 전출
대통령 근접 경호를 맡고 있는 서울경찰청 직할 22경찰경호대 조직에서 내부 음주 지침을 어긴 직원 3명이 전출 조치됐다.
7일 경찰에 따르면 경호대는 지난 4일 ‘오후 9시 이후에 술을 먹지 말라’는 지침을 어긴 직원 3명을 다른 부서로 전출 조치했다.
조사 결과 이들은 지난달 28일 외근을 마친 뒤 오후 8시부터 오후 10시30분까지 한 식당에서 음주를 한 것으로 확인됐다. 이들은 다음 날인 3월 1일 오전 10시에 열린 이재명 대통령 참석 행사 경호 업무에 투입됐다.
해당 경호대에서는 지난 1월에도 내부 대원 사이에서 폭언과 욕설, 사적인 심부름을 요구하는 이른바 ‘갑질’ 의혹이 제기된 바 있다.
이에 경호대는 조직 기강 확립을 위해 ‘오후 9시 이후 술자리 금지’ ‘음주 사고 예방을 위해 2차 술자리 금지’ 등 내부 교육한 것으로 확인됐다.
경찰은 이번 사안과 관련해 해당 대원들의 규정 위반 경위를 확인하기 위해 감찰을 진행할 방침이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
