인천상륙작전기념관, 미디어파사드 입힌 야간 명소로 변신
68m 초대형 미디어파사드 조성
인천상륙작전 영상·입체 음향 구현
인천상륙작전기념관이 초대형 미디어파사드와 입체 음향을 결합한 야간 관광 명소로 새롭게 공개됐다.
인천시는 ‘인천상륙작전기념관 야간명소 조성사업(2단계)’을 완료하고 시민에게 공개했다고 8일 밝혔다. 이번 사업은 76년 전 인천상륙작전의 역사적 의미를 현대적 미디어 기술로 재해석해 기념관을 새로운 야간 관광 공간으로 탈바꿈시키는 데 초점을 맞췄다.
이번 사업의 핵심은 기념관 2층 외벽 대형 벽면(가로 68m, 세로 9m)을 활용한 초대형 미디어파사드다. 인천상륙작전의 긴박했던 순간과 작전 성공의 희망을 역동적인 그래픽 영상과 입체 음향으로 구현해 관람객들이 역사적 장면을 몰입감 있게 체험할 수 있도록 했다. 특히 참전용사 인터뷰 영상 등 감동적인 서사를 담아 역사적 의미를 전달하는 데 집중했다.
앞서 시는 2024년 진행된 1단계 사업에서 기념관 전반의 조명시설을 정비하고 주출입구에 미디어파사드를 설치해 야간 방문객의 안전과 편의를 개선했다. 이어 2단계 사업에서는 건물 외벽 전체를 활용한 미디어 콘텐츠를 강화해 역사와 예술, 기술이 결합된 체험형 공간으로 확장했다.
이 사업은 2017년부터 추진 중인 인천시 야간명소화 사업의 일환이다. 야간명소화 사업은 빛과 색, 디자인을 활용해 지역별 특색 있는 야간 관광 자원을 만드는 ‘인천 디자인 명소화 프로젝트’로, 인천색 디자인과 원도심 디자인 활성화, 표준디자인 정책과 함께 인천을 대표하는 공공디자인 정책으로 추진되고 있다.
시는 2018년 인천예술회관을 시작으로 인천대공원, 수봉공원, 인천애뜰, 소래포구, 월미공원, 만석화수부두, 인천항 사일로, 자유공원 등 다양한 지역에 야간명소를 조성해 운영하고 있다.
시는 이번 사업을 통해 인천상륙작전기념관이 단순한 안보 교육 공간을 넘어 송도국제도시에서 월미관광특구로 이어지는 인천 야간 관광 벨트의 핵심 거점으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.
신재경 시 글로벌도시정무부시장은 “기념관 내부 리모델링과 주변 인프라 개선을 검토하고 있다”며 “미디어아트를 활용한 공식 행사 개최와 야간 관광 코스 개발을 통해 인천을 대표하는 관광지로 확대해 나가겠다”고 말했다. 이어 “이번 야간명소 조성사업은 인천상륙작전의 숭고한 가치를 미래 세대에 전달하는 새로운 소통 방식”이라며 “기념관이 시민들에게는 자부심을, 관광객에게는 잊지 못할 감동을 주는 인천 대표 야간 명소가 되길 기대한다”고 덧붙였다.
인천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사