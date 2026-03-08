인천상륙작전기념관, 미디어파사드 입힌 야간 명소로 변신

68m 초대형 미디어파사드 조성

인천상륙작전 영상·입체 음향 구현

인천상륙작전기념관 미디어파사드. 인천시 제공

시는 이번 사업을 통해 인천상륙작전기념관이 단순한 안보 교육 공간을 넘어 송도국제도시에서 월미관광특구로 이어지는 인천 야간 관광 벨트의 핵심 거점으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.