DMZ 사계절 걷기…경기도 평화누리길 월별 구간 추천

김포·고양·파주·연천 등 총 12개 코스

약 189㎞ 구간서 자연·역사·풍경 체험

‘DMZ 사색(四色)하다’ 4~12월 구간 추천

4월 추천 구간인 연천군 임진적벽 주상절리. 경기도 제공

9월 추천 구간인 연천군 고랑포길서 만날 수 있는 댑싸리 공원. 경기도 제공

12월에는

김포 한강철책길(3

)이 추천 길로 선정됐다.