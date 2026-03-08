레고랜드·아쿠아리움 복합 연간이용권 출시
강원도 춘천 레고랜드 코리아 리조트가 서울, 부산에 있는 씨라이프 아쿠아리움을 함께 이용할 수 있는 복합 연간이용권을 출시했다.
레고랜드는 27일까지 서울 씨라이프 코엑스 아쿠아리움, 부산 씨라이프 아쿠아리움과 연계한 복합 연간이용권 특별 프로모션을 진행한다고 8일 밝혔다.
연간이용권은 레고랜드와 코엑스 아쿠아리움을 함께 이용할 수 있는 ‘더블 패스’와 부산 아쿠아리움까지 포함한 ‘트리플 패스’ 두 가지다.
더블 패스 연간이용권은 구입일로부터 365일 동안 이용 제한일 없이 방문할 수 있다. 레고랜드 파크 내 식음료와 기념품 10% 할인, 레고랜드 호텔 예약 10% 할인 등의 혜택이 제공된다.
코엑스 아쿠아리움에서도 해양탐험선 등 체험 프로그램과 카페, 기념품, 주차 요금 할인 혜택이 적용된다.
트리플 패스 연간이용권은 레고랜드와 코엑스 아쿠아리움에 더해 부산 아쿠아리움까지 이용할 수 있는 상품이다. 3곳을 1년간 제한 없이 이용할 수 있다.
여기에 레고랜드 인기 어트랙션을 빠르게 이용할 수 있는 원샷 패스트 트랙 2매가 추가 제공된다.
출시를 기념해 진행되는 특별 프로모션 기간 각 연간이용권을 최대 22% 할인된 가격에 구매할 수 있다.
더블 패스 연간이용권은 할인 적용 시 1인당 9만9000원에 구매할 수 있다. 구매 고객에게는 이용 기간 레고랜드 무료 주차 혜택도 제공된다.
이와 함께 레고랜드와 코엑스 아쿠아리움, 부산 아쿠아리움 가운데 한 곳을 선택해 이용할 수 있는 싱글 패스 연간이용권도 함께 출시됐다.
레고랜드 관계자는 “국내에서 운영 중인 시설을 연계한 복합 연간이용권을 처음 선보였다”며 “앞으로 다양한 콘텐츠와 이벤트를 통해 방문객들에게 새로운 즐길 거리를 제공하겠다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사