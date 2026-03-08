레고랜드·아쿠아리움 복합 연간이용권 출시

서울 씨라이프 코엑스 아쿠아리움, 부산 씨라이프 아쿠아리움과 연계한 복합 연간이용권 특별 프로모션을 진행한다고 8일 밝혔다.

트리플 패스 연간이용권은 레고랜드와 코엑스 아쿠아리움에 더해 부산 아쿠아리움까지 이용할 수 있는 상품이다. 3곳을 1년간 제한 없이 이용할 수 있다.