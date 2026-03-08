트럼프 “쿠르드족 이란 전쟁 개입 원하지 않는다…충분히 복잡”

트럼프 “지상군 투입, 지금은 아니지만 나중엔 할 수도”

이란 초등학교 폭격 관련 “이란이 한 일” 주장

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 델라웨어주 도버 공군기지에서 열린 미군 장병 유해 귀환식에서 거수 경례를 하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시간) 이란에 대한 전쟁에 쿠르드족이 개입하는 것을 원하지 않는다는 입장을 밝혔다. 앞서 언론 인터뷰에서 쿠르드족의 이란 공격 가능성을 두고 “전적으로 찬성(all for it)”한다는 입장을 뒤집은 것으로 해석된다.



트럼프 대통령은 이날 델라웨어주 도버 공군기지에서 미군 장병 유해 귀환식에 참석한 뒤 플로리다로 이동하는 대통령 전용기 안에서 기자들에게 “우리는 쿠르드족이 개입하는 것을 원하지 않는다”며 “쿠르드족이 개입하지 않아도 전쟁은 충분히 복잡하다”고 말했다.



트럼프는 “나는 쿠르드족이 다치거나 죽는 모습을 보고 싶지 않다”며 “우리는 좋은 관계를 유지해왔다”고 밝혔다.



트럼프는 이란 핵 시설 확보를 위해 지상군 투입을 고려할 것인지에 대한 질문에는 “어느 시점에 그럴 수 있다”며 “그건 훌륭한 일이겠지만, 우리는 지금 그들을 완전히 무너뜨리고 있다”고 말했다. 그러면서 “지금 당장은 하지 않을 것이지만 나중에는 할 수도 있다”고 덧붙였다.



앞서 이란과 이라크 국경 지대에서 활동하는 쿠르드족 무장세력이 최근 이란에 진입해 지상전에 나섰다는 보도가 나왔다. 백악관도 트럼프가 쿠르드족 지도자들과 통화한 사실은 인정하면서도 쿠르드족이 미군을 대신해 지상전에 투입된다는 해석은 부인한 바 있다.



트럼프는 이란에 대한 군사작전 중 이란 남부 초등학교 공습으로 175명이 사망한 사건과 관련해 “내가 본 바에 따르면 그건 이란이 한 일”이라며 “이란이 한 일이라고 생각하는 이유는 그들의 무기가 매우 부정확하기 때문이다. 전혀 정확도가 없다”고 주장했다. 이란 전쟁 발발 이후 가장 많은 민간인 사상자를 낸 해당 공습은 유엔과 인권 감시 단체로부터 강력한 비판을 받고 있다. AP통신은 “위성 사진과 전문가 분석, 미국 관리 및 미군·이스라엘군이 공개한 정보에 따르면 이 폭발은 이란 혁명수비대와 연관된 인접 시설도 타격한 미국 공습으로 인한 것으로 추정된다”고 전했다.



이날 이란 군사 작전 도중 전사한 6명의 미군 장병 유해 송환 행사에는 트럼프와 멜라니아 여사 부부를 비롯해 J D 밴스 부통령과 배우자 우샤, 피트 헤그세스 국방장관, 댄 케인 합참의장, 팸 본디 법무장관, 수지 와일스 백악관 비서실장 등 정부 고위 인사가 대거 참석했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



