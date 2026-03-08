시사 전체기사

‘빅리거 3명 제압’ 고우석…일본전 반전투

입력:2026-03-08 07:53
고우석(디트로이트 타이거즈)이 7일 일본 도쿄돔에서 열린 일본전 등판을 마치고 인터뷰하고 있다. 도쿄=최원준 기자

3년째 미국 메이저리그(MLB) 문을 두드리고 있는 고우석(디트로이트 타이거즈)이 일본을 상대로 깔끔한 투구를 선보였다.

고우석은 7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식 1라운드 C조 2차전 일본과의 경기에서 네 번째 투수로 등판해 1이닝을 공 13개로 막아냈다.

고우석은 이날 경기 중반 중심타선인 4∼6번 타자를 상대하는 중책을 맡았다. 요시다 마사타카(보스턴 레드삭스)와 오카모트 카즈마(토론토 블루제이스), 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스) 등 빅리거를 상대했다. 전 타석에서 홈런을 기록한 요시다를 3루수 뜬공으로 잡아낸 그는 오카모토와 무라카미를 연이어 땅볼로 돌려세우며 정타를 허용하지 않았다.

고우석은 경기 후 “강타자들을 상대해야 해서 쉽지 않은 상황이 펼쳐질 것으로 생각했는데 좋은 결과가 나왔다”며 “이게 온전히 내 실력이 되려면 앞으로도 더 좋은 모습을 보여줘야 한다”고 말했다. 그러면서 “오늘 전반적으로 지난 등판보다 제구가 잘 돼 경기가 잘 풀렸다”며 “팀이 패배해 아쉬울 따름”이라고 말했다.

오늘 호투의 배경엔 ‘가족의 힘’도 있었다. 관중석엔 그의 부모님과 아들이 자리했다. 고우석은 “(부모님께서) 잘 던졌으면 좋겠다는 덕담을 해주셨다”고 전했다.

그간 국제 대회에서 아쉬운 모습을 보여줬던 만큼 이날 호투는 더 돋보였다. 2020 도쿄올림픽 준결승 일본전에선 2-2로 맞선 8회말 등판해 3실점 하며 역전을 허용했고, 2023 WBC에선 부상 여파로 한 경기도 등판하지 못했다. 그는 “아직 두 경기가 남아있다. 선수들과 힘을 모아 좋은 결과를 만들어 반드시 2라운드에 진출하겠다”고 말했다.

도쿄=최원준 기자

최원준 기자 1jun@kmib.co.kr

