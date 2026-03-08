시사 전체기사

‘고구마’ 같은 답답함은 없었다…손주영 “오타니, 1조 타자는 확실히 다르네요”

입력:2026-03-08 07:32
공유하기
글자 크기 조정
LG 트윈스 손주영이 7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 일본전을 마친 뒤 인터뷰하고 있다. 도쿄=최원준 기자

한일전에서 태극마크 데뷔전을 치른 LG 트윈스 손주영이 씩씩한 투구로 눈도장을 찍었다.

손주영은 7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 C조 2차전 일본과의 경기에서 세 번째 투수로 마운드에 올라 1이닝 1탈삼진 무실점을 기록했다.

이날 등판했던 대표팀 투수 중 가장 좋은 투구를 선보였다. 선두타자 사카모토 세이시로를 삼진으로 돌려세웠고, 오타니 쇼헤이(LA 다저스)를 상대로도 헛스윙을 끌어내며 정면 승부를 펼쳤다. 앞선 타석에서 멀티 홈런을 기록한 스즈키 세이야(시카고 컵스)를 상대로 아웃을 잡아내며 이닝을 마무리했다.

경기 후 만난 손주영은 “원래 등판하지 않는 것으로 돼 있었는데, 경기 전 코치님께 부탁해 일본전에서 1이닝 정도 책임지고 싶다고 말했다”며 “한국시리즈를 경험해봐서 그런지 큰 무대에서도 괜찮은 투구가 나온 것 같다”고 말했다.

이날 구위도 돋보였다. 최고 구속은 시속 150㎞에 달했고, 평균 회전수는 2485rpm을 기록했다. 그는 “대회에 맞춰 몸 상태가 잘 만들어졌다”고 평가했다.

오타니와의 맞대결에 대해선 “힘이 들어가면 제구가 흔들릴 수 있으니 최대한 힘을 빼고 던졌다”며 “원하는 코스로 공이 들어갔는데도 안타를 만들어내더라. 확실히 1조원을 받는 선수는 다르다”고 웃었다.

손주영은 “경기 중반까지 동점 상황이 이어지면서 더그아웃 내 선수단 사이에서도 ‘끝까지 해보자’는 분위기가 강했다”며 “남은 두 경기에서도 언제든 등판할 준비를 하고 있겠다”고 총력전을 예고했다.

도쿄=최원준 기자

최원준 기자 1jun@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘고구마’ 같은 답답함은 없었다…손주영 “오타니, 1조 타자는 확실히 다르네요”
‘처녀 수입’ 막말로 제명 당한 김희수…·민주당 홈피엔 ‘진도군수’
작품 촬영지 순례하는 ‘스크린 투어리즘’ 각광
고영표 vs 기쿠치 매치업 떴다…한일전 10연패 끊을까
도박빚 비관해 ‘자녀 살해 시도’ 남성, 징역 3년 확정
‘1000만 감독’ 장항준 “한번도 상상못해…관객이 ‘의의(意義)’ 가치에 공감”
서울 휘발유 2598원까지…고급휘발유는 3000원 육박
“코스피 급등락은 불길한 사태의 전조” 버리의 경고
국민일보 신문구독