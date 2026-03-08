마약 중독 환자 4년 새 1.5배↑…20대 급증
마약 중독 환자가 최근 4년 사이 1.5배로 늘어나 2024년 기준 828명 인것으로 파악됐다.
8일 건강보험심사평가원(심평원) 통계에 따르면 국내 마약 중독 환자 수는 2020년 557명에서 2024년 828명으로 48.7% 증가했다.
이번 통계에서 환자 수란 건강보험 진료를 받은 환자로, 같은 환자가 여러 차례 진료받은 경우 중복을 제거한 실제 인원을 뜻한다.
질병코드상 아편 유사제, 카나비노이드(대마), 코카인, 환각제 등의 사용에 따른 정신·행동 장애 환자가 포함됐다.
연령별로 보면 20∼30대 환자가 대부분을 차지했다.
20∼29세 환자는 2020년 115명에서 2024년 275명으로 139.1% 급증했다.
30∼39세 환자는 같은 기간 118명에서 223명으로 89.0% 늘었다.
환자 수는 남성이 더 많았지만, 증가세는 여성이 더 가팔랐다.
남성 환자가 2020년 427명에서 2024년 606명으로 41.9% 늘어나는 동안 여성 환자는 164명에서 266명으로 62.2% 증가했다.
마약 중독은 대체로 20대부터 시작된 것으로 나타났다.
국립정신건강센터 의뢰로 가톨릭대학교 산학협력단 연구팀이 지난해 2월 24일∼3월 28일 마약류 사용자 29명을 심층 조사한 결과, 마약류를 처음 사용한 연령대는 20대가 58.6%로 절반을 넘게 차지했다.
마약류를 사용하기 시작한 계기로는 ‘다른 사람의 권유’가 75.9%로 가장 많았다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
