시사 전체기사

李대통령 “집권했다고 맘대로 해선 안돼…국민지성 무서움 알아야”

입력:2026-03-08 07:01
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령이 지난 6일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 준장 진급 장성 삼정검 수여식에서 진급자들로부터 경례를 받고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 “대통령이 되고 집권 세력이 되었다고 마음대로 다 할 수도 없고 그래서도 안 될 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 7일 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “나의 의견만이 진리이자 정의이고, 너의 의견은 불의이고 거짓이라는 태도는 극한적 대립과 실패의 원인이 될 수 있다”며 이같이 썼다.

이 대통령은 “주장하고 비판하는 것으로 충분한 입장과, 주장하는 만큼의 대안을 내고 그 결과에 대해 무한 책임을 져야 하는 입장은 또 다르다”며 “나의 의견만이 진리이고 너의 의견은 불의라는 태도는 극한적 대립과 실패의 원인이 될 수 있다”고 지적했다.

그러면서 “권한만큼 무거운 책임을 져야 하는 공인은 공정한 3자의 시각과 냉철한 이성으로 국가와 국민 최대 다수에게 최대의 행복이 되는 길이 무엇인지 치열하게 찾아야 한다”고 덧붙였다.

또 이 대통령은 “아무리 잘 포장하고 숨겨도 집단지성체로 진화한 국민대중을 속일 수는 없다”며 “위대한 국민지성의 무서움을 결코 잊지 말아야 한다”고 강조했다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘처녀 수입’ 막말로 제명 당한 김희수…·민주당 홈피엔 ‘진도군수’
‘왕사남’ 천만영화 쾌거… 李 “2년만에 이룬 성과” 축하
북한도 강력 부동산 정책… 수십만세대 공급폭탄 예고
민심 ‘냉담’ 팬덤 ‘분노’ 출구 없는 장동혁 리더십
美, 주한미군 패트리엇 중동전 차출
도박빚 비관해 ‘자녀 살해 시도’ 남성, 징역 3년 확정
정청래 “조작기소 가담 검사들 콩밥 먹여야 한다”
‘엔비디아칩 사려면 투자부터’ 美, AI칩 수출 새 규제 검토
국민일보 신문구독