트럼프 “이란 공군력 파괴, 모든 통신망 사라져”…‘미주 카르텔 대응 연합’ 창설

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 플로리다주 마이애미에서 열린 '미주의 방패' 행사에서 중남미 정상들과 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

“우리 협정의 핵심은 치명적인 군사력을 동원해 사악한 카르텔과 테러 네트워크를 파괴하겠다는 약속”이라며 이 연합체에 17개국이 참여할 예정이라고 말했다. 그러면서 “

여기 모인 지도자들은 우리 반구에서 더 이상 무법 상태를 용납할 수 없으며 용납하지 않으리라는 확신으로 하나가 됐다”며 “이 적들을 물리치는 방법은 우리 군대의 힘을 발휘하는 것”이라고 강조했다.