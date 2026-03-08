이란 대통령 공격 중단 발언에도 걸프국 곳곳 폭발음
마수드 페제시키안 이란 대통령이 걸프 국가들에 사과하고 공격을 중단하겠다고 밝혔지만, 몇 시간 지나지도 않아 바레인, 아랍에미리트(UAE), 카타르 등 걸프국가들이 잇달아 이란의 공격을 받은 것으로 파악됐다.
AP, AFP, 로이터 통신 등 외신에 따르면, 바레인 수도 마나마에서는 7일 오후(현지시간) 이란의 공습으로 주택 등 건물에 불이 나고 물적 피해가 발생했다고 바레인 내무부가 밝혔다.
UAE 국방부는 자국 방공망이 이날 저녁 두바이에서 이란 미사일과 드론을 요격했다고 밝혔다.
두바이 알바르샤 지역에서는 요격된 물체의 잔해가 차량에 떨어지면서 아시아계 운전자가 사망했다고 로이터가 두바이 당국을 인용해 보도했다.
앞서 페제시키안 이란 대통령은 이날 국영TV 연설에서 “임시 지도자위원회가 이웃 국가들이 이란을 공격하지 않는 한 이들 국가에 대한 공격을 중단하는 안을 승인했다”며 “이란에 공격받은 이웃 국가들에 개인적으로 사과한다”고 말했다.
이와 관련해 아바스 아라그치 이란 외무장관은 엑스(X·옛 트위터)에 올린 성명에서 “이웃 국가의 영토가 이란 공격에 사용되지 않는다는 것을 전제로 페제시키안 대통령이 역내 긴장 완화에 열린 자세를 보였음에도, 이 같은 제안이 우리의 역량과 결의, 의도를 잘못 이해한 도널드 트럼프 미국 대통령에 의해 즉시 묵살당했다”며 주변국 공격책임을 미국에 전가했다.
이러한 엇박자를 두고 뉴욕타임스(NYT)는 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망하고 2주가 흐른 뒤 이란 지도부내에 균열이 생기고 군 지휘체계에도 혼란이 생겨 발생한 결과라고 분석했다.
NYT에 따르면 페제시키안 대통령이 걸프 국가들에 대한 공격에 대해 사과한 뒤 다른 강경 지도자들의 비판에 직면하자 입장을 번복하는가 하면 그의 발언에도 불구하고 주변국에 대한 공격이 계속됐다며 지도부 균열 가능성을 짚었다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
