한국 상대로도 ‘만화 야구’ 오타니 “누가 이겨도 이상하지 않았던 경기”
‘슈퍼스타’ 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 한국을 상대로도 만화 야구를 선보였다.
오타니는 7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 2차전 한국전에서 1번 타자 겸 지명타자로 선발 출전해 2타수 2안타 2볼넷으로 만점 활약을 펼쳤다.
1회말 첫 타석부터 볼넷을 골라낸 그는 2-3으로 뒤진 3회말 동점 솔로 홈런을 터뜨렸다. 이어 5회말 세 번째 타석에선 중전 안타를 기록했고, 7회말 2사 3루에서 네 번째 타석에선 한국 벤치가 고의4구를 택하며 승부를 피했다. 이로써 전 타석 출루에 성공했다.
오타니는 홈런 상황을 두고 “팀이 뒤지고 있는 상황이라 좋은 타구를 치겠다는 생각으로 임했는데 홈런으로 이어졌다”며 “1회말 스즈키 세이야의 추격하는 투런포가 승리에 결정적인 역할을 했다. 1회초에 3점을 내준 상황에서 곧바로 추격할 수 있었다”고 돌아봤다.
그는 이날 접전을 펼친 한국 대표팀에 대해서도 높이 평가했다. 오타니는 “누가 이겨도 이상하지 않은 정도로 훌륭한 경기였다”며 “한국은 일본과 비슷할 정도로 꼼꼼한 타격을 보여줬다. 막강한 상대와 치열하게 맞붙은 좋은 경기였다”고 말했다.
오타니는 “단기전은 항상 힘든 경기가 있기 마련”이라며 “그 경기에서 승리를 쌓아갈수록 팀의 결속력이 강해진다. 오늘 승리가 대회에 좋은 영향을 미칠 것”이라고 강조했다.
